Türk Telekom’dan 2 milyarlık rekor kâr

Türk Telekom, 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 19 büyüme ile 20.6 milyar TL gelir elde etti. Türk Telekom’un 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı 2 milyar TL’yi aştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9.7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Yatırım harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4 milyar TL’ye yükseldi. Gerçekleştirilen bason toplantısında Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, değerlendirmelerde bulundu.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

2020’nin 3. çeyrek performansını başarıyla geride bıraktıklarına dikkat çeken Önal, “Üçüncü çeyrekte de çekirdek şebekemiz üzerine yüklenen ilave yoğun trafikle artan iletişim talebinin üstesinden geldik. Ülkenin her bir köşesine ulaşan güçlü fiber ağımızı 321 bin kilometre uzunluğa çıkardık. Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” diye ifade etti.

Önal şöyle konuştu: “Net Borç/FAVÖK oranımız 602 milyon TL temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde TL’nin dolar ve Euro karşısında ortalama yüzde 16 değer kaybetmesine rağmen 3. çeyrekte 1,35x seviyesine ulaştı. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon USD’ye geriledi. Türkiye’nin fiberleşmesi ve dijitalleşmesi için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz.”

YÜZDE 50 ARTTI

Önal, “Eylül ayında gördüğümüz rekor genişbant satışı, uygulama yetkinliklerimiz ve operasyonel kabiliyetlerimiz için önemli bir sınav oldu. Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020’nin ilk dokuz ayında yüzde 50 arttı” dedi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, “Son12 ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın ilk 9 ayında toplam abone sayısını 49.5 milyona taşıdı” denildi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Yaşanan kontrollü normalleşmenin piyasalara olumlu etkisini 9 aylık performanslarına güçlü bir şekilde yansıttıklarını ifade eden Ümit Önal, “2020’nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı. Buna bağlı olarak, 2020 yılı için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 6.6 milyar TL yatırım öngörüyoruz” dedi.