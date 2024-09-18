Türk Telekom’dan 2.5 milyarlık net kâr

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Türk Telekom’un 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Yılın ilk altı ayında güçlü performansıyla konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 reel artışla 63.2 milyar liraya yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 22.2’lik sağlam reel artışla 23.9 milyar lira oldu. Şirketin FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 530 baz puan iyileşme göstererek yüzde 37.8 olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un 2024’ün ilk yarısında net kârı, deprem etkilerini içeren geçen yılın aynı dönemine kıyasla hızla ivmelenerek 2.5 milyar lira oldu.

AĞ UZUNLUĞU 449 BİN KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla abone sayısı 52.6 milyon olan şirketin, tüm yurda yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 449 bin kilometreye yükseldi. İlk çeyrekte 32.2 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024’ün ilk yarısında 32.4 milyon haneye ulaştı.

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Düzenlenen toplantıda konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknoloji yarışında ülkemizi ileri taşıyacak her hamlede biz varız. Önümüzdeki dönemde de dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere kadar her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘FIBER MOBİLİTE ÇAĞINI BAŞLATIYORUZ’

FTTH Council tarafından her yıl yayınlanan fiber gelişim raporuna atıfta bulunan Önal, Türkiye’nin hane bazlı fiber kapsama sayısında Avrupa ikincisi olduğunu aktardı. 2024’ün ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunlukları 449 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamalarının da 32.4 milyona ulaştığına işaret eden Önal, şunları kaydetti: “Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve ‘fiber mobilite’ çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak ‘fiber mobilite’ çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye’nin tüm şehirlerinde fiber olması fiber mobilitenin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G’ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz.”

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Ümit Önal, 2005’ten bu yana Türkiye’nin dijitalleşmesi için 20.7 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.