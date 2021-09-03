Türk Telekom’da toplu iş sözleşmesi tamam

Karaismailoğlu, iletişimde 5G ile Türkiye’yi bir üst sınıfa taşıyacak, gençlerin daha hızlı internet kullanımına imkan sunacak gelişmelerde de yine işçilerin emek ve alın terlerinin çok büyük olacağına işaret ederek, “Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasındaki 14’üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından

memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

ŞANTİYELER AÇIK KALDI

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdüğünü anımsatan Karaismailoğlu, “Otoyollarımız, havalimanları-mız, limanlarımız dünyayı Türkiye’ye bağlıyor, ihracatımızın tıkır tıkır işlemesine yardımcı oluyor. Dünyanın lojistik gücü olmak için adımlarımızı büyük projelerle atıyoruz.” İşçi ve işveren temsilcileriyle sosyal diyalog mekanizmalarını hep işlettiklerini ve taraflara her zaman kulak verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, devam eden yatırımlarda, Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirleri uygulayarak tüm şantiyeleri açık tuttuklarını anlattı.

10 BİN SENDİKA ÜYESİNİ KAPSIYOR



ULAŞTIRMA Bakanı Adil Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sancılı sürecin atlatılmasındaki gayret ve desteklerinden dolayı işçi ve memur sendikalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’de yaklaşık 10 bin sendika üyesi çalışanımızı kapsayan bu toplu iş sözleşmesindeki ücret artış oranlarının yanı sıra seyyanen yapılan iyileştirmeler ve diğer sosyal haklarla çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmediğimiz gibi, imkanlar ölçüsünde durumlarını da iyileştirmiş oluyoruz.”

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