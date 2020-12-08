Türk Telekom CEO’su Önal: ‘eSIM için hazır durumdayız’
Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin öneminin daha fazla anlaşıldığını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, pandemi ile hayata giren uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi zorunlu durumların en çok telekomünikasyon sektörünü hareketlendirdiğini ifade etti. Önal, “Kesintisiz iletişim çok öenmli. Fibere, 5G teknolojilerine yatırımlarımız, internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle ülkemizin 81 ilinde artan iletişim talebinin üstesinden geldik” dedi.
Önal, grup şirketlerinin de katkılarıyla birçok yeni teknolojiyi ve çözümü son kullanıcıyla buluşturduklarını aktararak, şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA platformu ile Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ gibi uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarının geliştirme ve altyapı süreçlerine katkıda bulunduk. Eylül ayında, araç içi acil çağrı sistemi eCALL çözümümüzü devreye aldık, üreticilerle testlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bir sonraki aşaması olan eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM’i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız.”
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