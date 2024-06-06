Türk Telekom birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Şirket, konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 6 artırarak 28 milyar TL'ye yükseltirken, FAVÖK’ü %23 artarak %36,6 marjla 10,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 441 bin km’ye taşırken, fiber hane kapsaması 32,2 milyon oldu. Şirketin aynı dönemdeki mobil abone sayısı ise 26,2 milyon oldu. Şirket ayrıca ilk çeyrekteki net kârın 1 milyar TL olduğunu ve aynı dönem içinde 4,6 milyar TL yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.

Konu hakkında konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknoloji birikimimiz ve yatırımlarımızla, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna yön verirken, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna liderlik etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncü iş kollarımızda devam eden ivme ile 2024’e tüm yıl için paylaştığımız öngörü setimizi teyit eder şekilde sağlam bir başlangıç yaptık. 1Ç’24 hedefleriyle karşılaştırdığımızda, gelir artışı beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK marjı beklentimizden yüksek gerçekleşti. Mobil, pazardaki yoğun rekabete rağmen üstün performansı ile bir kez daha konsolide gelir büyümesinin itici gücü oldu. Sabit genişbant ise öngördüğümüz üzere ARPU büyümesindeki hızlanmayla katkısını artırırken daha fazlası için gerekli aksiyonları almayı sürdürdü” diye konuştu.

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Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Önal, “Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir Tahvilimizin ihracını yakın zamanda tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında uluslararası Sürdürülebilir Tahvil ihraç eden finans sektörü dışındaki ilk Türk şirketi olarak 500 milyon USD doları tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Sürdürülebilir bir enstrüman ihraç ederek finansman stratejimizi de sürdürülebilirlik yol haritamız ve hedeflerimiz ile uyumlu hale getirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz” dedi.