Türk tankalarına yerli üretim 'Pulat' koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki tanklara yerli üretim 'Pulat' koruması geliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, tankları roket ve tanksavar saldırılarına karşı koruyacak sistemin seri üretiminin başladığını ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatların devam ettiğini açıkladı.

Özellikle Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensunu teröristlerin ellerinde çok sayıda tanksavar ve roket olduğu ortaya çıktı.

Bu yeni tehdidin ortaya çıkması ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı da tedbir çalışmalarına hız verdi ve 'Pulat Elektronik Harp Aktif Koruma Sistemi' ortaya çıktı.

TANKLAR İÇİN ÇELİK YELEK

Pulat sistemi tanklara giydirilen bir çelik kalkan, çelik yelek olarak düşünülebilir. TSK'nın elindeki M60 tankalarına takılan bu sistem 360 derecelik bir koruma sağlıyor. Bu koruma ile birlikte tanklara yönelik roket ve tanksavar silahlarına karşı önleme yapmak mümkün oluyor.

Sistem, üzerinde bulunan radarlar ile atılan roketi tanka ulaşmadan önce patlatarak hem tankı, hem de tankın içerisinde bulunan askeri personeli korumuş oluyor.

ASELSAN ve TÜBÜTAK-SAGE ortaklığında Savunma Sanayi Başkanlığı'nda geliştirilen bu sistemin seri üretmine başlandı. Bunun yanında sistem, modernizasyon projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın elindeki tanklara entegre ediliyor.

Bu sistem ile birlikte Türk tanklarının Suriye'de Irak'ın kuzeyinde harekat alanlarında daha korunaklı olması planlanıyor. Pulat sisteminin güncellenmesine ve geliştirilmesine de devam edileceği belirtiliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara