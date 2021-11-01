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Türk startup ekosistemi Web Summit’te

#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Burak Dağlıoğlu
Türk startup ekosistemi Web Summit’te

01-04 Kasım tarihleri arasında Lizbon’da gerçekleşecek olan ve dünyanın en önemli startup ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Web Summit’te; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde Türk startup ekosistemi tanıtılacak.

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Dünyanın en büyük şirketlerinin bir araya geldiği, başta teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konuların tartışıldığı küresel teknoloji konferansı Web Summit bu yıl 01-04 Kasım tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri ülkemizi temsil etmek üzere konferansa katılacaklar.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle online düzenlenen etkinlikte, Türkiye bu yıl ilk kez fiziki olarak temsil edilecek. Teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri ile aralarında Türk yöneticilerin de olduğu 700’den fazla konuşmacı konferansa katılacak. Yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen etkinlikte, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi “Invest in Türkiye” logosu ile konferans alanında stand açacak.

Türk startup ekosistemi Web Summit’te

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Web Summit’e ilişkin olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin girişim ekosisteminin 2020 yılında 146 milyon ABD doları yatırım elde ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti; “Bu alanda 2021 yılının ilk dokuz ayında 1 buçuk milyar ABD dolarına varan yatırım rakamlarına ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Yakın gelecekte Türkiye'de, gelişmiş girişim ekosisteminin, yüksek teknoloji kullanımına yatkın büyük ve genç nüfusun, yetkin ürün geliştirici havuzunun, her geçen yıl artmakta olan yatırım trendinin ve global şirketlere yapılan başarılı çıkışların yardımıyla, çok sayıda Türk şirketin daha milyar dolar değerlemeyi aşacağını öngörmekteyiz. Uluslararası finansal yatırımcıları doğrudan veya girişim sermayesi fonları üzerinden Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yatırım yaparak sıradaki başarı hikayelerine ortak olmaya, yüksek getiriler kazanmaya davet ediyoruz.“

Türk startup ekosistemi Web Summit’te

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiren, küresel başarılara imza atan güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahibiz. Son 18 ayda 5 start-up’ımız milyar dolar değerleme eşiğini aştı ve “unicorn” oldu. 2021’in ilk 9 ayında Türk teknoloji girişimlerinin aldığı yatırım, önceki on yıldaki toplam yatırımı aştı. Finlandiya, Norveç, İtalya, Belçika ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakan Türkiye Girişim Ekosistemi; süper lige emin adımlarla ilerliyor. Ar-Ge ve inovasyon desteklerimiz ve girişim sermayesi fonlarını geliştirmeye yönelik politikalarımızla yeni “unicornlar” çıkarmaya devam edeceğiz.”

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