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Türk şirketten ABD'ye maden yatırımı

#Maden#Yatırım#ABD
Türk şirketten ABDye maden yatırımı

Barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in Batı Virginia'daki ilk üretim tesisi 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçecek.

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Türk madencilik şirketi CS Global, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Batı Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada, barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in, ABD'deki ilk üretim tesisini Batı Virginia'daki Moundsville şehrinde açacağı duyuruldu.

Açıklamada, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen tesise 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı ve 47 kişiye tam zamanlı istihdam sağlayacağı belirtildi.

CS Global'in 60'dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin petrol ve gaz sondaj endüstrisi ile diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan baryum sülfatın üretimini ve satışını yaptığı aktarıldı.

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Açıklamada, şirketin, Batı Virginia'da "ADO Industries Inc."adı altında faaliyet göstereceği kaydedildi.

Şirketin Moundsville şehrinde demir yolu ve mavna taşıma sistemlerine kolay erişime sahip bir tesisi devraldığı belirtilen açıklamada, söz konusu tesiste ham maddeleri işlemek için yeni bir barit öğütme sisteminin inşa edileceği bildirildi.

Batı Virginia Valisi Jim Justice, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımlarıyla bölge ekonomisine katkı sunacak CS Global Group'a teşekkür etti. CS Global'in bölgede başarılı olmasını istediklerini vurgulayan Justice, "Onların başarısı tüm eyaletimizin başarısıdır. Bu vizyonun gerçeğe dönüşmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

CS Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sak da Batı Virginia'daki yatırımları için duydukları heyecanı dile getirdi. Batı Virginia'nın büyük şehirlere kolay erişim fırsatı sunduğunu aktaran Sak, bölgede büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Batı Virginia Valiliği tarafından CS Global şirketinin yatırımının duyurulduğu toplantıya, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca ile bölge yetkilileri de katıldı.

BARİT NEDİR?

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Barit baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Genellikle beyaz ya da renksizdir, bazen de sarı ve gri olabilir. Baryumun ana kaynağıdır. Işıma yapan şekline bazen Bologna Taşı da denir. Barit genellikle kireçtaşlarındaki kurşun - çinko damarlarında, sıcak kaynak yataklarında ve hematit cevheriyle birlikte oluşur.

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#Maden#Yatırım#ABD