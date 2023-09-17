Türk şirketlere neom projesinin kapılarını açacak

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Suudi Arabistan, yaklaşık 50 yıldır Türk şirketlerinin irili ufaklı projeleri hayata geçirdiği, özellikle taahhüt ve altyapı alanında öne çıktığı ülkelerden biri. Geçtiğimiz üç yılda ilişkiler inişli çıkışlı seyretse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Körfez turu temaslarıyla yeni işbirlikleri masaya yatırıldı. Suudi yetkililer Türk şirketlerini ülkedeki mega projelerde aktif rol almaya davet etti. Yakın tarihte açıklanan Suudi Vizyon 2030 planı kapsamındaki NEOM projesinde 200 milyar doları aşan tutarda yatırımın hayata geçirileceği biliniyor.

DANIŞMA KURULUNA İLK KEZ BİR TÜRK ALDI

200 milyar dolarlık inşaat pastası, global çapta tüm şirketlerin iştahını kabartıyor. Kamu yönetimi nezdinde temaslar artırıldı, her lider bu pastadan kendi ülkesinin şirketlerine daha fazla pay düşmesi için üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Suudi Arabistan ziyareti ve sonrasında Türkiye’ye bu ülkeden gelen heyetlerin de ilk gündem maddesi Suudi Vizyon 2030 oldu.

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Suudi Arabistanlı yetkililer ise Türkiye ziyareti sırasında dile getirdikleri ‘Türk şirketlerine yatırım çağrısı’nın altını doldurur nitelikte bir adım attı. Ülkedeki Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Merkezi NCP’nin Danışma Kurulu’na ilk kez bir Türk uzmanı davet etti. Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, geçtiğimiz hafta NCP ile anlaşma imzaladı. Dr. Aydın böylece altı ülkeden birer temsilcinin yer aldığı NCP Danışma Kurulu’na Türkiye’den giren lik uzman oldu. Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Dr. Eyüp Vural Aydın, “Ülkedeki mega projelerin yapımında kimlerin yer alacağı konusu önemli. Türk şirketleri kendini PPP konusunda dünyaya kanıtladı. Suudi Arabistan global PPP pazarını domine eden bir ülke konumunda. Bu alanda Davos benzeri bir zirve yapmaya hazırlanıyorlar. Ülkede İngiliz, Amerikalı inşaat şirketleri fırsatları kolluyor. Tıpkı 10 yıl önce Dubai’de her yerde İngilizlerin olması gibi. Türk şirketleri artık bu güçte. Ancak dünya çapında çalışan firma sayımız hala çok fazla değil. Var olanlar Avrupa’da da önemli işler alıyorlar” dedi.

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Dr. Eyüp Vural Aydın

1 EKİM’DE GÖREVE BAŞLIYOR

Aydın, 17 Temmuz’da Türkiye’ye gelen Suudi heyetin sekiz Türk şirketinin yanı sıra kendisiyle de toplantı yaptığını belirterek, şöyle konuştu: “DEİK’in merkezindeki toplantımız bir saat sürdü. ‘Biz bu şirketlerle görüşüyoruz’ doğru mudur diye sordular. Sekiz kişilik bir danışma kurulu oluşturduklarını belirterek beni davet ettiler. Bu hafta anlaşmayı imzalayarak resmen kurula girdim.” Dr. Eyüp Vural Aydın’ın NCP Danışma Kurulu’ndaki görevi 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Aydın kendisinden neler talep edildiğini şöyle özetledi: “Bugüne kadarki PPP deneyimi onların projelerine aktarmamı bekliyorlar. Yani Türk modeli diye anılan başarıyı oraya taşımamı istiyorlar. İkinci olarak da bana ‘Neom projemiz var. Bizim şirketler boğazına kadar dolu, Türk şirketlerin gelmesi lazım. Bunu belirleyelim’ dediler.”

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HEDEF YÜZDE 10 PAY

Dr. Aydın Suudi Arabistan’daki projeleri hayata geçirecek şirketler konusunda karar vericiler arasında. Hedefini net belirlemiş: “Ülkede 2030’a kadar 200 milyar, 2040’a kadar 500 milyar dolarlık harcama yapılacak. Bir yıl boyunca Türk şirketlerini davet edeceğiz. Ardından çok sayıda Türk şirketini pazara dahil edeceğiz. Bürokratlara PPP eğitimi vereceğiz. Benim hedefim bu büyük pazardan Türk şirketlerine en az yüzde 10 pay düşmesine aracılık etmek. En büyük problem finasman bizim için. Suudi pazarında bu problem ortadan kalkıyor.”

BM İLK KEZ AVRUPA DIŞINDA ZİRVE YAPIYOR

TÜRK iş dünyasının artık PPP alanında (KÖİ) dünyaya kendini tanıttığını söyleyen Dr. Eyüp Vural Aydın, bunun somut etkilerinin görülmeye başlandığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) mayıs ayındaki PPP zirvesini İstanbul’a taşıma kararı da bu sonuçlardan biri. Aydın, “Yedi yıldır düzenlenen bu zirve ilk kez Avrupa dışında bir ülkede yapılıyor. Bu önemli bir kanıt” diye konuştu.

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NCP’NİN DANIŞMA KURULUNDA HANGİ ÜLKELER VAR

- Kanada

- İngiltere

- Portekiz

- İsveç

- Türkiye

- Suudi Arabistan

- ABD

SON 10 YILDA ALINAN KÖİ PROJELERİNİN TUTARI



