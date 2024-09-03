Türk şirketlere Latin köprüsü

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Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Ülkeler Stratejisi” başlığıyla ihracatta çizdiği yeni rotayı açıklamasının üzerinden iki yıl geçti. Bu kapsamda ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye (ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yapılan ihracatın dört katına çıkarılarak 80 milyar doların üzerine yükseltilmesi hedeflendi. 2023 OVP’sine de giren yeni stratejide Türkiye’nin ortalama ihracat menzilinin 4 bin 744 kilometreye yükseltileceğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz hafta bu stratejide 18 ülke arasındaki büyük ekonomilerden biri olan Meksika’daydık. Endüstriyel mutfak sektörünün önde gelen şirketleri TUSİD çatısı altında başkent Meksiko’nun en eski fuarlarından ABASTUR’a adeta çıkarma yaptı. TUSİD Başkanı Bekir Topuz’dan öğrendiğimize göre son dönemde ticari anlamda en doyurucu fuarlardan biri yaşandı. Fuara katılan Türk şirketleri açılışın ikinci gününde TIBA’nın organize ettiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

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TIBA, İspanya kökenli ve İspanyolca konuşulan ülkelerdeki lojistik ağıyla tanınan global bir şirket. Öğrendik ki Mart 2024’te, yani çok kısa bir süre önce Türkiye’deki ilk yatırımını yapmış. Türkiye operasyonunu sektörün deneyimli yöneticilerinden Kadir Kaya’ya emanet etmiş.

HEDEF İHRACATA DESTEK OLMAK

Kadir Kaya, ağırladığı Türk mutfak sanayi şirketlerinin yöneticileriyle yakından ilgilendi. Yemeğe katılan Türkiye’nin Meksika Ticaret Ataşesi Zahide Karaca Çoban’a da uzun uzun hedeflerini anlattı. Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede ise Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ kapsamında özellikle İspanyolca konuşulan pazarlarda Türk şirketlerinin yanında olmak istediklerinin altını çizdi.

Verdiği bilgilere göre TIBA 50 yıllık bir şirket ama iştiraki olduğu Romeu Group’un İspanya’nın Valencia kentindeki kuruluşu 150 yıl öncesine dayanıyor. 1.5 milyar Euro’luk ciroda, faaliyet gösterilen 25 ülkenin performansı var. “TIBA Sektörün iyi tanıdığı bir firmaydı, Türkiye’de yatırıma ikna ettik” diyen Kaya, şöyle devam etti: “İspanyolca konuşulan ülkelerde etkiliyiz. Türkiye yatırımı ile Akdeniz’den Büyük Okyanus’a kadar olan alanda köprü kurmuş oldular. 3 binden fazla çalışanı var. Girdiği pazarlarda satın almalar yapıyorlar, Türkiye’de ise şimdilik böyle bir durum yok, ileride olabilir. Hedefimiz Türkiye’de sektör liderliği.”

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250 BİN TEU’DAN YÜZDE 20 PAY

Kadir Kaya, Türkiye ile Latin Amerika arasında halen yıllık lojistik kapasitesinin 250 bin TEU olduğunu belirtti. Uzak Ülkeler Stretejisi ile bu rakamın artacağını söyleyen Kaya, “Biz bu pastanın yüzde 20’sine talibiz. Bunun için önce şu anda çok az olan ihracatın artırılması gerekiyor. Bunun bilinciyle TIBA olarak Türk şirketlerinin İspanyolca konuşulan ülkelerde yanında olmayı planlıyoruz” dedi.

Bu plan içinde bölgede zaten uzun yıllardır çalışılan Latin şirketleri ile Türk firmalarını bir araya getirmek, bir anlamda ‘ticaret elçisi’ olmak da var. Kaya bunu şöyle anlattı: “Türk şirketlerini bulundukları sektördeki olası müşterilerle buluşturacağız. Aynı sektörün hedef ülkedeki durumu, Türkiye’ye ilgisi, potansiyeli gibi konularda Türk şirketlerine bilgi aktaracağız. Araştırmalar yürüteceğiz. Örneğin haftaya dört Meksika şehrine gideceğim. Oradaki 20 müşterimize alanlarındaki Türk firmaları hakkında bilgi vereceğiz. Yeni fırsatları konuşacağız.”

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TAŞIMA AVANTAJI SUNACAĞIZ

Latin Amerika’daki 12 ülkede yer alan TIBA ofisleri Türkiye adını bundan sonra sık sık duyacak gibi görünüyor. Lokal tecrübeyi Türkiye’’ye aktaracaklarını anlatan Kaya, bölgeye ihracat yapacak şirketlere de önemli maliyetler arasında yer alan lojistikte avantajlar sunacaklarını söyledi. Kaya, “Bölgeye yoğun taşıma yaptığımız için yüzde 10 gibi fiyat avantajı sunuyoruz. Halen yıllık 1.000 yükleme yapıyoruz. Liman alternatiflerimiz fazla. Prosedürler konusunda da deneyimimizi Türk şirketlerine aktaracağız” diye konuştu.