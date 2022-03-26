Türk şirketlerden Dubai çıkarması

Haberin Devamı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK, Dubai’deki ilk sektör buluşmasını ‘BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı’ ile gerçekleştirecek. 30 Mart 2022 tarihinde Dubai’de gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısı kapsamında iki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek.

DEİK ile BAE Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek toplantıda; konut, turistik tesis, havalimanı, demiryolu, karayolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni işbirliği fırsatları ele alınacak.

Toplantı öncesi değerlendirme yapan DEİK Başkanı Nail Olpak: “Ülkemizin önde gelen 25 civarındaki müteahhitlik ve alt yapı firmasını Dubai’deki 30 civarında dev proje sahibi firma ve kurumla birebir görüştüreceğiz. Bu toplantı, gerçekten özel ve odaklanılmış bir görüşme trafiğine sahne olacak. Bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenen Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün bu toplantı sonrası da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.