Türk şirketlerden Almanya çıkarması

Haberin Devamı

Nobel IMMO 24, Türk gayrimenkul geliştiricilerinin, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve yabancı yatırımcılara Türkiye’deki gayrimenkul yatırım fırsatlarını sunmalarını sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

40 ŞİRKET KATILACAK

Fuarda, Türkiye’den 40’a yakın gayrimenkul şirketi yer alacak ve ülkenin gayrimenkul sektörüne yönelik tanıtım ve satış çalışmaları gerçekleştirilecek. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde ilk kez düzenlenecek Nobel IMMO 24 Fuarı’na katılarak, Türkiye’deki yatırım çeşitliliğinin tanıtılması ve yeni fırsatların sunulması amaçlanıyor.

Avrupa ve Almanya’daki Türk vatandaşlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen fuar, Emlak Konut katkılarıyla Türkiye merkezli Nobel Şirketler Gurubu’nun iştiraki Nobel Messe tarafından düzenliyor.

Haberin Devamı

Fuarda, Yeni Fikirtepe, Emlak Konut Çınarköy Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Allsancak, Barbaros 48, Batı Yakası, Evora İzmir, Meydan Başakşehir, Next Level İstanbul, Nişantaşı Koru, Yeni Levent, Tual Asya, Tual Gölyaka, Gölyaka İstanbul, Park Yaşam Antalya ve Nezihpark Bahçekent projeleri tanıtılacak.