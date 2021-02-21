‘Türk şirketler daha çevik’

Salgında özellikle ciro yönetimi yani ‘çeviklik’ üzerine çok fazla seminer ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Küresel Danışmanlık şirketi Simon-Kucher&Partners Global Ortağı Cem Balıkçıoğlu, Türkiye’deki özel sektörün gelişmekte olan ekonomilere göre daha iyi bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Balıkçıoğlu, “Özellikle şirketlerin, pazarın, sektörün ve ekonominin iyi veya kötü gidişinden bağımsız olarak hazırlıklı olmaları gerektiği durumlarda çevik davranabilmelerinden bahsettik. Türk şirketleri birçok gelişmiş ülkenin özel sektörüne kıyasla, organizasyon olarak daha çevik ve daha tutarlı davranabiliyor. Dünya geneli ve Türkiye için baktığımızda birçok sektörün kayıp yaşadığı doğru, fakat asıl fark yaratan şirketler ilk kayıp sonrası daha hızlı geri dönüş yapabilenler oldu” dedi.

DAHA İYİ PERFORMANS

Türkiye’deki özel sektörün salgına gösterdiği reaksiyon ve etkinin, IMF ile farklı ekonomi kuruluşlarının Türkiye ekonomisinin 2021 büyüme tahminlerindeki revizelerinden de görülebileceğini söyleyen Balıkçıoğlu, Türk firmaların salgın performansına değindi. Balıkçıoğlu, “Hindistan gibi yüksek oranda büyüyen ülkeleri dışarıda bıraktığımızda, Türkiye’deki özel sektörün geri dönüşü gelişmekte olan ekonomilere göre daha iyi bir performans gösterdi. Pandemiden pozitif etkilenen sektörleri dışarıda bırakırsak, Türkiye’de özelikle negatif etkilenen ve etkilenmeye devam eden şirketler, satışları sadece ‘fiziksel’ ve geleneksel kanallara bağlı kalan ve ihracat yetkinliği, tecrübesi olmayan şirketler oldu” diye konuştu.

Yeni dönemde yatırım planlayan firmalar için birçok iş modelinin önerilebileceğini aktaran Balıkçıoğlu, “Birincisi ve bence en önemlilerinden biri, ihracat odaklı bir strateji. Türkiye’de birçok sektör yurtiçi pazarında sıkışmış durumda. İnşaat ürünleri üreticileri buna doğru bir örnek. Özellikle daralan pazarla beraber şirketlerin yurtiçi pazarlarda rekabet ettiği fakat yüksek potansiyelli ihracata daha az ağırlık verildiği söylenebilir” dedi. İkinci olarak inovasyon odaklı stratejiyi öneren Balıkçıoğlu, “Bazı sektörler yıkıcı trendler sebebi ile iş yapış şekillerinde hatta üretilen ürünlerde değişimlere ihtiyaç duyacak. Burada, otomotiv endüstrisini örnek verebiliriz. Özellikle elektrikli araç pazarında beklenen ciddi büyüme, otomotiv yan sanayisini inovasyona açık bir sektör haline getiriyor. İçten yanmalı motorlara göre henüz çok daha yeni olan elektrikli araç üreticileri, özellikle otomotiv yan sanayi şirketlerinin getirdiği inovatif çözümlere açık olacaklardır. Benzer bir trend ise ambalaj endüstrisindeki sürdürülebilirlik trendi olacaktır” şeklinde konuştu.

ŞİRKETLER FARK YARATACAK

Yeni dönemin sektörlerden ziyade şirketlerin fark yaratacağı bir dönem olacağını bildiren Cem Balıkçıoğlu, “Fark yaratacak şirketler, daha ziyade inovasyona açık, otomotiv yan sanayi sektörü şirketleri, platform yapısını iyi entegre edebilen dekoratif inşaat malzemesi üreticileri (boya, seramik gibi) ve yazılım odaklı firmalar olacaktır, bunlar yüksek büyüme rakamları görebilirler” diye konuştu. Sektörel olarak bakıldığında, e-ticaret ve buna bağlı lojistik trendinin ivmesini azaltarak büyümeye devam edeceğini belirten Balıkçıoğlu, “Kimya endüstrisi yükselen hammadde fiyatlarından faydalanabilir. Otomotiv distribütörleri/üreticileri ise kurun bu seyrinin devamı ve kredi faizlerine bağlı olarak pozitif etkilenecektir” dedi.