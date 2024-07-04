Türk şirket dünyanın en sürdürülebilir 50 şirketi arasında

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Time dergisi ve Statista'nın 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024' listesi 30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığına ilişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

Listeye girme başarısı gösteren Beko, 500 şirketin sıralandığı endekste 44'üncü, sektöründe ise ilk sırada yer alarak, Türkiye'den bu listeye giren tek şirket oldu.

Endeks, sürdürülebilirlik bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor.

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'SEKTÖRÜMÜZÜ HIZLA KARBONSUZLAŞTIRMAK EN BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZ ARASINDA'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu 2050'de karbon sıfır bir şirket olmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, İklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha da şiddetli bir şekilde hissetmeye devam ettiğini belirtti.

Bulgurlu, 2023'ün dünya tarihinin açık ara en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini aktararak, 'Bilim insanları 2024 yılının yüzde 99 ihtimalle en sıcak beş yıl arasında yer alacağını öngörüyor. İklim krizi kaynaklı yaşadığımız aşırı hava olayları karbonsuzlaşma konusunda hızlı ve somut adımlar atmamız gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bunu gerçekleştirirken de işimizi sağlıklı bir şekilde büyütmek ve gezegenimizi korumak zorundayız.' açıklamalarında bulundu.

Üretim ve AR-GE başta olmak üzere tüm süreçlerinde karbon ayak izlerini azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklandıklarını vurgulayan Bulgurlu, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için attıkları bu adımların yanı sıra faaliyet gösterdikleri her coğrafyada ekonomik fayda sağlamayı, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında pozitif etki yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Bulgurlu, bu yaklaşımın, kurum kültürlerinin ve iş modellerinin temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, 'Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın dünyanın önde gelen kurumları

tarafından takdir edilmesi de doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Bu kapsamda Time dergisinin 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024' listesinde tek Türk şirketi olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Beko, Corporate Knights'ın yayınladığı 'Global 100' listesine art arda dördüncü kez girme başarısını göstererek, dünya genelinde 60'ıncı, sektöründe ve Türkiye'de 1'inci sırada yer aldı.

Şirket, '2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste 'Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu. Real Leaders'ın çevreye ve topluma fayda sağlayan şirketleri sıraladığı '2023 Yılının En Yüksek Etkiyi Yaratan 300 Şirketi' listesinde Arçelik markası 16'ncı sıraya, Beko markası ise 17'nci sıraya oturdu. Şirket, 2023 Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) 485 şirket arasında ilk kez yer aldı.