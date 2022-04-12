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Türk şirket dev ortaklığa hazırlanıyor! Binance ve Huobi, Bitci’ye talip oldu

#Bitci#Satış#Huobi
Türk şirket dev ortaklığa hazırlanıyor Binance ve Huobi, Bitci’ye talip oldu
Burak TAŞÇI

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ve Huobi Türkiye’de satın alma ve ortaklık kurmak için üst düzey görüşmelere devam ediyor. Bitci.com’u almak için mücadele eden dünya devi kripto para borsaları pazarlık sürecini masada yürütüyor.

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Para piyasalarına son yıllarda giren ve ana oyunculardan biri olma yolunda ilerleyen kripto para borsaları her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Dünyada çok büyük örnekleri bulunan kripto para borsalarından ülkemizde de büyük çaplı olanları faaliyet gösteriyor. Her gün milyonlarca dolarlık işlem hacimlerine sahip olan kripto para borsaları dikkatleri üzerlerine çekmeye başladı.

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BİTCİ’YE TALİP VAR

Bodrum merkezi Türk şirket Bitci'ye Binance ve Huobi ayrı ayrı olmak üzere talip oldu. Bitci.com’u satın almak ya da ortaklık kurmak için her iki şirket de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bitci.com tarafında çok güçlü bir kaynaktan elde ettiğimiz bilgilere göre her iki şirketle masada olunduğu, daha çok ortaklık kurulması yönünde ilerlendiğini ve konuyla ilgili gizlilik sözleşmesi bulunduğunu belirtti.

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YÜKSEK PARALAR GÜNDEME GELECEK

Bitci.com için yüksek paraların konuşulduğunu ifade eden bilgi kaynağı kripto para piyasalarının gelişimini sürdürdüğünü ve büyümesini devam ettirdiğini belirtti. 

MERKEZİ BODRUM'DA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çağdaş Holding bünyesine 2018 yılında kurulan Bitci.com günde 1.2 milyar lira işlem hacmine ve saniyede 1000'in üstünde işlem gerçekleştiren platform olarak hizmet veriyor.

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2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Kripto para borsalarının toplam hacmi 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Birçok güçlü şirket kripto paraları kullanımını kabul etmeye başladı. ABD'li dev bankalar kripto para birimleri kurarak bu alanda yer edinmek için birbirleriyle yarışmaya başladı.

Ülkeler de kripto paralar için mevzuat hazırlama ve vergilendirmelere ilişkin planlarını hızlandırdı. El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'ler de işlem görmeye başlamıştı.

KRİPTO PARA PİYASALARI DALGALI SEYREDİYOR

Kripto para piyasaları dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayındaki rallinin sona emesiyle birlikte düşüş eğilimi gösteren kripto paralar küçük fiyat hareketleriyle denge bulma çabasına girişti.

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