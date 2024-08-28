Türk şirket 330 milyon euroluk İrlandalı şirketi alıyor

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Taraflar arasında imzalanan satın alma anlaşmasına göre, Mannok’un yüzde 94,7’lik hissesi, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Çimsa’nın bağlı ortaklığı Sabanci Building Solutions BV’nin (SBS) yüzde 100 bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd’ye devredilecek. Mannok’un toplam şirket değerinin 330 milyon Euro olduğu belirtilirken, kapanış tarihindeki finansal borçlar düşüldükten ve diğer düzeltmeler yapıldıktan sonra sermayenin yüzde 94,7’sine isabet eden nihai hisse alım bedelinin belirleneceği vurgulandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Çimsa’nın son yıllarda attığı adımlarla küresel ayak izini güçlendirdiğinin altını çizerken, “Çimsa; İspanya, ABD, Almanya gibi ülkelerde gerçekleştirdiği ‘çimento ötesi’ yatırımlarla birlikte artık küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmüş durumda. Mannok yatırımı da bu dönüşümün önemli parçalarından biri olacak. Diğer yandan, bizim tüm inorganik büyüme adımlarımızda birinci koşulumuz yeni yatırımlarımızın sürdürülebilirliğe hizmet etmesi. Bu Sabancı için, her türlü finansal faydanın ötesinde, artık şirket kültürü haline gelmiş bir yatırım kriteri. Bununla birlikte, özellikle uluslararası müşteri portföyümüzü genişletecek yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde önceliklendirmenin izinde olacağız. Çimsa’nın imzaladığı bu anlaşma, bizim Sabancı Topluluğu olarak izlediğimiz bu iki yatırım kriterini de tam anlamıyla karşılıyor” ifadelerini kullandı.

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Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da, “‘İrlanda’ya yapacağımız bu yatırım, hem Birleşik Krallık coğrafyasında yeni müşteri bağlantıları gerçekleştirmemizi sağlayacak hem de CAC gibi yüksek nitelikteki ürünlerimiz için bizlere bir pazar çeşitlendirme fırsatı sunacak” dedi.

Mannok satın almasının birçok açıdan Çimsa’ya yeni yetkinlikler kazandıracağını vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “Geçtiğimiz yıl açıkladığımız ve bugün yapım süreçleri devam eden ABD’deki gri çimento yatırımımızı 2025 yılının son çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Mannok satın almamızın tamamlanmasıyla birlikte, Mannok bünyesinde bulunan gri çimento tesisi, Çimsa’nın Türkiye dışındaki ilk gri çimento tesisi olma unvanını taşıyacak. Özellikle teknoloji transferi konusunda da Mannok tesisimiz ve Türkiye’deki üretim merkezlerimiz büyük bir sinerji içerisinde hareket edecek; alternatif yakıt kullanımı başta olmak üzere farklı teknolojilerin kullanımında iş ve güç birliği içerisinde olacak. Diğer yandan, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte, döviz bazlı gelirlerimizin toplam içerisindeki payını da yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da Çimsa’nın, çok daha uzun vadeli planlar yapabilmesinin önünü açarken, şirketimize bilanço kalitesi ve finansal belirsizliklerle mücadele konusunda önemli bir avantaj yaratacak” ifadelerini kullandı.