Türk savunma şirketleri ‘Defense News Top 100’ listesine damga vurdu! Savunmanın 7 devi

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100”de yer alan Türk şirketi sayısı 7’ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının 7’ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak” ifadelerini kullandı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, ilerleyen yıllarda listede daha da yukarılarda yer alacaklarını belirtti. Görgün, “ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

1) İLK 50’YE GİRDİ

Listeye 2006 verileriyle 93’üncü sıradan giren, geçen yıl 52’nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50’ye girme başarısı gösterdi. 1975 yılında kurulan ASELSAN, 2018’de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge’ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle dikkat çekiyor.

2) 16 BASAMAK YÜKSELDİ

1973 yılında savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteriyor. TUSAŞ’ın projeleri arasında yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY, İHA’lar, Hürkuş temel eğitim uçağı da bulunuyor. Şirketin 2018’de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu, 2019’da 1 milyar 858 milyon dolar oldu. Geçen yıl 69’uncu sırada yer alan şirket bu yıl 53’üncü sıraya yerleşti. TUSAŞ’ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon dolar.

3) GEÇEN YIL GİRDİ

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, listeye geçen yıl 85. sıradan girmişti. BMC bu yıl da 89. sırada yer aldı. 1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, 80’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Son olarak Altay tankının seri üretimi için görevlendirilen BMC, otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlekli araca kadar pek çok farklı ticari ve savunma sanayi aracını üretiyor. BMC’nin geçen yılki savunma sanayi cirosu da 533 milyon dolar. BMC’nin yönetim kurulu başkanlığını Ethem Sancak yürütüyor.

4) ROKET İÇİN KURULDU

TSK’nın roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması için 1988 yılında kurulan Roketsan listede 91. sırada yer aldı. Geçen yıl 89. sırada yer alan Roketsan’ın cirosu 515 milyon dolar oldu. Roketsan’ın ürünleri arasında Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, Mini Akıllı Mühimmat MAM-C, lazer güdümlü füze Cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze L-UMTAS, SOM ve JSF uyumlu SOM-J hassas güdümlü stand-off mühimmatları, Hisar hava savunma füzeleri, Teber lazer güdüm kiti, Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur da bulunuyor.

5) HEDEFİ İLK 50

TSK ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) hizmet vermek için 1991’de kurulan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl 7 basamak geriledi ve 92’nci oldu. Cirosu yüzde 14 azalarak 485 milyon dolara düşen şirket, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi firması arasında yer almayı hedefliyor. Askeri deniz araçların tasarımı ve inşasında görev alan STM, son dönemde kamikaze (vurucu) insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümleriyle dikkati çekiyor.

6) İLK KEZ LİSTEDE YER ALDI

Zırhlı kara aracı üreticilerinden olan ve yüzde 51’i Nurol Holding’e ait olan FNSS, ilk kez listeye girdi. FNSS’nin listedeki yeri de 98. sıra oldu. FNSS, 2018’deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon dolara çıkardı. Bugüne kadar, 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim eden FNSS’nin ürünleri arasında, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4’ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara kadar birçok ürün bulunuyor.

7) EN BÜYÜKLERDEN

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulan HAVELSAN da, listeye ilk kez giren şirketlerden. 99. sıradan listeye giren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık ciroyu geçen yıl yüzde 6 artırarak, 295 milyon dolara yükseltti. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN, savunma teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim ve simülasyon teknolojileri, siber güvenlik gibi alanlarda çalışıyor. HAVELSAN son olarak Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi için TUSAŞ’la işbirliği yaptı.