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Türk sanatçının ‘dijital’ eserine 19 milyon lira

#Refik Anadol#Nft#Ethereum
Türk sanatçının ‘dijital’ eserine 19 milyon lira

Bu yılın en çok konuşulan dijital varlıkları NFT’lerin satış rakamları ses getirmeye devam ediyor. Son yüksek fiyatlı NFT satışlarından birisine dünya çapında tanınan Türk sanatçı Refik Anadol imza attı. Anadol’un ‘Machine Hallucinations-Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1’ isimli dijital sanat eseri 19 milyona alıcı buldu.

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Satışı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Refik Anadol’un dijital sanat eserine bu tutarı ödeyen kişinin ‘Mabu’ isimli bir kullanıcı olduğu görüldü. ‘Machine Hallucinations – Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1’ eserini alan koleksiyoner, eserle beraber sanatçı Refik Anadol imzalı 3 boyutlu fiziksel bir sertifika, enstalasyonun kaynak yedek dosyaları ve özel bir yazılım içeren bir bilgisayarı da satın almış oldu.

BÖYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Ses getiren satış, Nifty Gateway gibi kripto ve NFT alanının önde gelenleri tarafından da sosyal medya üzerinden tebrik edildi. Nifty Gateway, Refik Anadol’u bu satış ve gerçekleştirdiği başarılar için kutladığını bildirdi. Refik Anadol ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, eseri alan kullanıcıyı tag’leyerek, “Hayatımın en anlamlı işlerinden birisine sahip olduğun için teşekkürler. En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada, diğer tüm teklif sahiplerine de bana güvendikleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR BU NFT?

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İsmi her geçen gün daha çok duyulan NFT’nin tam adı ‘Non-Fungible-Tokens’, yani ‘Değiştirilemeyen/Eşsiz Tokenler’. Dijital sanat eserleri veya dijital koleksiyonlar NFT olarak tanımlanıyor. Sanatçılar, tanınmış kişiler veya kurumlar başka eşi bulunmayan ‘dijital’ eserlerini bu şekilde internet üzerinden satışa çıkıyor. NFT’ler, alışılagelmiş para birimleriyle de satın alınamıyor. NFT’ler için yalnızca kripto para birimi Ethereum ile ödeme yapılıyor. Şu anda 1 Ethereum, ortalama 64 bin liraya denk geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Refik Anadol#Nft#Ethereum

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