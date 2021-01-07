Türk-Rus iş birliğinde örnek proje TürkAkım bir yıldır devrede

TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürü Şakir Arıkan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Kamulaştırma, satın alma, inşaat ve devreye alma işlemleri 2019'da rekor sürede tamamlanan projeyle 5,8 milyar metreküp gaz Avrupa'ya kesintisiz olarak güvenle taşındı." dedi.

Arıkan, projenin birinci yıl dönümünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım Gaz Taşıma AŞ'nin, enerji alanında "Türkiye-Rusya ilişkilerinin zirve projesi"ni hayata geçirmek amacıyla kurulduğunu dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"2020 faaliyetlerini başarıyla tamamladık. Start-up dönemine denk gelen pandemiye rağmen Gazprom Export'a ait Rus gazını işletme güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak boru hattından kesintisiz olarak taşıdık. Bulgaristan'daki Istranca Gaz Ölçüm İstasyonu'ndan Bulgar boru hattı sistemine giren gaz buradan Yunanistan, Romanya, Makedonya'nın yanında Bulgaristan'daki milyonlarca tüketiciye ulaştı. Türk-Rus iş birliğinde örnek proje TürkAkım'da ilk yıl sonunda Avrupa'nın tam güvenini sağladık."

Hattın açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Arıkan, kamulaştırma, satın alma, inşaat ve devreye alma işlemleri 2019'da rekor sürede tamamlanan projeyle geçen yıl Malkoçlar'dan teslim edilen 5,8 milyar metreküp gazın Avrupa'ya kesintisiz olarak taşındığını söyledi.

Arıkan, TürkAkım'ın takvime uygun ilerlediğini ve ticari denge açısından örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bu projeyle uluslararası enerji alanında güvenilir ve aranılır bir ortak olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Rusya'dan doğrudan gaz teminiyle ülkemizin arz güvenliği katsayısı da arttı. Bundan sonraki amacımız, güvenli işletmeciliğimizi daima üst düzeyde tutarak ülkemizin hükümetler arası anlaşmayla bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza en kaliteli ve ekonomik hizmeti sunmak olacak." diye konuştu.

Söz konusu hattın yıllık bakımını diğer işletmecilerle eş zamanlı olarak yaptıklarını dile getiren Arıkan, ağır bakım dışındaki planlı kontrol ve bakımları Kırklareli'nde bulunan merkezden, gaz akışını ise İstanbul'da bulunan ve inşaatı geçen yıl tamamlanan genel müdürlükten yönettiklerini anlattı.

Öte yandan, geçen yıl boru hattına yakın bölgelere fidan dikimine başladıklarını aktaran Arıkan, bu kapsamda 16 bin meşe, servi, fıstık çamı, akasya ve dut ağacı fidanını toprakla buluşturdukları bilgisini verdi.

TÜRKAKIM'DA NELER OLDU?

TürkAkım ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu.

En az 50 yıl boyunca faaliyet gösterecek şekilde tasarlanan proje için hükümetler arası anlaşma, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da imzalanmıştı.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım'ın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı.

Proje kapsamında, hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edildi.

BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.

TürkAkım'ın Sırbistan ayağı da 1 Ocak'ta düzenlenen törenle faaliyete geçirildi.