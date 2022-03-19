Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk robotik takımı ABD'de Türkiye için yarışacak

#Golden Horn Robotics#First Robotics Competition#Demirören Medya
Türk robotik takımı ABDde Türkiye için yarışacak

Türk öğrencilerden oluşan 'Golden Horn Robotics' adlı robotik takımı, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'da Türkiye'yi temsil edecek. NASA tarafından desteklenen yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek robotik takımına, Demirören Medya sponsorluk desteği veriyor.

Haberin Devamı

Teknoloji temelli çalışmalar yapan farklı okullardan 18 lise öğrencisinin bir araya gelerek oluşturduğu Golden Horn Robotics takımı, San Francisco şehrinde bugün başlayacak ve iki gün sürecek First Robotics Competition'a katılmak üzere hafta başında İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye gitti.

Türk robotik takımı ABDde Türkiye için yarışacak

DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR OLDU

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve 6 ülkeden 42 takımın katılacağı 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da, Türkiye'yi Golden Horn Robotics takımı temsil edecek. Takımların endüstriyel bir robot yaparken mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak sağlayan yarışma, aynı zamanda oluşturdukları iş planı içinde yer alacakları sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanışma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla görüşme gibi bir dizi öğrenme ve gelişim adımlarını kapsıyor. Aynı zamanda NASA tarafından desteklenen yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek Golden Horn Robotics'in sponsorları arasında Demirören Medya da yer alıyor.

Haberin Devamı

Türk robotik takımı ABDde Türkiye için yarışacak

ŞENGÜN: FİNANSAL STRATEJİ GELİŞTİRİYORLAR... DİJİTAL İTİBARI YÖNETİYORLAR

Amerika'da son hazırlıklarını yapan Golden Horn Robotics Mentoru Burhan Şengün, bu tür organizasyonlara katılan öğrencilerin mühendislik disiplinleri açısından deneyim kazandıklarını belirtti. Şengün, "Gençler mühendislik disiplinlerine dair bazı eğitimler alıyorlar. Tasarım, elektronik, mekanik, yazılım; birçok eğitimden sonra bir robot inşa ediyorlar. Kendi yaşıtlarıyla dünyada rekabet edebilmek için bu platformlarda yarışmaya geliyorlar. Bu platformlarda yarışabilmek için finansal strateji geliştiriyorlar, dijital itibarı yönetiyorlar. Yapılanların sosyal fayda üretmesi için sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar. Bu yarışmalara çok önem veriyoruz. Bunun için San Francisco'dayız. Bu yarışmalara gelirken sponsorluk destekleri çok önemli oluyor. Başta Demirören Medya olmak üzere sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Türk robotik takımı ABDde Türkiye için yarışacak

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Takım kaptanı Zeynep Ada Şengün ise "Hazırlık maçlarımız bitti. Buraya gelmeden önce büyük bir süreçten geçiyoruz. Mekanik eğitimleri, tasarım eğitimleri hatta yeni dünyanın yeni dili olan yazılım eğitimleri alıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. 'Bir proje nasıl hayata geçirilir, bir proje nasıl ortaya çıkar, finansal sistemlere nasıl hazırlanılır?' diye eğitimler de alıyoruz. Dünyadaki yenilikçi fikirleri takip ediyoruz. Bu yüzden buradayız ve kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk robotik takımı ABDde Türkiye için yarışacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Golden Horn Robotics#First Robotics Competition#Demirören Medya

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna