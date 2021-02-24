Türk pamuğuna ABD ve AB’den onay

İlgili koruma başvuruları ile ABD ve AB ülkelerine yapılacak tohumluk satış ve lisanslama çalışmaları kapsamında, MAY Tohum’un izni olmadan üçüncü kişi ve kuruluşların ilgili ülkelerde bu tohum çeşitlerini yasal olarak ticari faaliyete konu etme hakkı olamayacak.

GELİŞTİRMEYE DEVAM

MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, “2008 yılında başladığımız pamuk Ar-Ge çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz Türkiye pazarındaki başarısının ardından, ABD’de ve AB ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalitesiyle beğeni kazandı. 2021 Ocak ayı itibariyle de bu çeşitlerimizin ilgili ülkelerdeki Islahçı Hakkı Başvuruları tamamlandı ve çeşitlerimiz üretim, satış ve lisanslama süreçleri kapsamında koruma altına alındı. Katma değerli tohum ve sınai mülkiyet hakkı kullanımı, yani lisanslama satışları ile ülkemizin ihracat potansiyelini geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.