Türk oyununa 168 milyon dolar

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu satın almaya göre, şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı. Rollic’i 168 milyon dolara satın aldığını duyuran Zynga yakın zamanda Türk oyun firması Peak Games’i 1.8 milyar dolara satın almıştı.





KATKI SAĞLAYACAK Yapılan açıklamada Rollic’in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic’in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic’in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

3 YIL İÇİNDE

Rollic Kurucusu ve CEO’su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga’ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Vardal, “Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic’in yüzde 80’ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic’in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek. 2019’da 3 ortak tarafından kurulan Rollic, ilk yılında 13 oyun çıkarmıştı. Şirketin bu yıl da 20’den fazla yeni oyun çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.

BAKAN VARANK TEBRİK ETTİ

Rollic’in satın alınmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Varan şu ifadeleri kullandı: “Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.” Zynga’nın 1.8 milyar dolara Peak Games’i satın alması dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ses getirmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yine Twitter üzerinden, “İlk Türk unicorn yani ‘Turcorn’ hayırlı olsun. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme” açıklamasını yapmıştı.

1 MİLYAR DOLARI GEÇEN İLK SATIŞ



Amerikalı mobil oyun geliştirici şirketi Zynga, Türk oyun geliştirici şirketi Peak Games’i 1.8 milyar dolara tarihin en büyük satın almalarından birini gerçekleştirmişti. Bu satışla Peak, teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan ‘unicorn’ tabirini alan ilk Türk şirketi olmuştu. Zynga, 2017’de de Peak’in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, satışla ilgili olarak, şu ifadeleri kullanmıştı: “Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!”

ZYNGA SATIN ALMALARI ARTTIRDI

Zynga sadece Türk şirketlerini değil, dünya çapında kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran diğer gözde mobil oyun şirketlerini de bünyesine katmaya devam ediyor. Webtekno’da yer alan bilgilere göre şirket, daha önce Small Giant Games’i 560 milyon dolara, NaturalMotion’u da 527 milyon dolara satın almıştı. Türk mobil oyun sektörünün son yıllarda Masomo, Gram Games ve Peak Games gibi şirketlere yakaladığı yükseliş ise geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei’ye manşet olmuştu. Açıklanan verilere göre mobil oyun şirketlerinin elde ettiği gelirlerin yüzde 90’ı yabancı ülkelerden geliyor. Nikkei’ye göre Türkiye’de kurulan ve kurulacak olan oyun şirketleri, rekor satışlar sebebiyle, yabancı şirketlerin daha çok ilgisini çekmeye başlıyor.

BAŞKA SATIŞLAR OLABİLİR Türkiye'de kurulan ve kurulacak olan oyun şirketlerinin, rekor satışlar sebebiyle, yabancı şirketlerin daha çok ilgisini çekeceği ifade ediliyor. Böylece Türkiye’ye yapılan yatırımların da ciddi oranda artması bekleniyor. Peak Games’in ardından Rollic’in de çok geçmeden satılmasının bunun güçlü bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

KORONA DÖNEMİNDE OYUN HARCAMALARI ARTTI

Zynga’nın satın alacağı Rollic ‘Go Knots 3D’ ve ‘Tangle Master 3D’ gibi oyunlarıyla tanınıyor. ‘FarmVille’ adlı popüler oyunun da üreticisi olan Zynga, hızla büyüyen mobil oyun sektöründeki konumunu güçlendirmek için çeşitli oyun şirketlerini satın almakta ve temalı oyunlarının yayınlanması için medya kuruluşlarıyla lisans anlaşmaları yapıyordu. Koronavirüs kısıtlamaları sırasında eğlenmek isteyen ya da arkadaşlarıyla sanal olarak bağlantı kurmak isteyen insanların mobil oyunlara daha fazla ilgi göstermeleriyle, kullanıcıların son birkaç ayda mobil oyunlar için yaptıkları harcamalar artış göstermişti.

