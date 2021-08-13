Türk oyunları dünyanın gözdesi oldu

TÜRKİYE’nin global çapta oyun piyasasındaki değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Piyasaya sürülen Türk yapımı oyunlar kalitesi ile adından söz ettirirken, dünya çapından teknoloji odaklı şirketlerin de gözleri yerli oyun firmalarının üzerinde. Yabancı yatırımcı son dönemde Türk oyun şirketlerine büyük ilgi göstermeye başladı. Son 5-6 yıl içerisinde Türkiye oyun sektörüne yabancı yatırımcı tarafından yapılan yatırımların değeri yaklaşık 3 milyar doları buldu. Bu yatırımların en büyüğü, ABD’li Zynga’nın İstanbul’da kurulan Peak oyun şirketine yaptığı yatırımıydı. Şimdi yine bir Türkiye merkezli oyun şirketi olan Ruby Games, 80 milyon dolara alıcı buldu.



ANGRY BIRDS’ÜN YAPIMCISI

Türk Ruby Games’e toplamda 80 milyon dolarlık yatırım yapacak olan Rovio Entertainment şirketi, dünyaca ünlü Angry Birds (Kızgın kuşlar) oyununun da yapımcısı olarak dikkat çekiyor. Rovio Entertainment’tan yapılan açıklamada, “Bugün, merkezi İzmir’de bulunan hyper-casual stüdyo bazlı oyunlar tasarlayan Ruby Games’in hisselerinin yüzde 100’ünü satın aldığımız bir anlaşma yaptığımızı duyuruyoruz” denildi.



ÜÇ AŞAMALI SATIN ALMA

Finlandiyalı teknoloji ve oyun şirketi Rovio ile İzmir merkezli Ruby Games arasında gerçekleşecek satın alma operasyonu üç aşamadan oluşacak. Aşamaların ilki 10 milyon dolarlık bir nakit akışı ile gerçekleşecek. Bu işlem ile Ruby’nin yüzde 20’lik hissesini direkt olarak devralacak Rovio, daha sonraki süreçte ise hem nakit hem de yüzde 20 hissenin satın alınmasının 2021 yılının 3. çeyreğinde tamamlamayı planlıyor. Ekim 2022’de ise Fin şirket, Ruby Games’in yüzde 50 hissesini satın alacak. Bu dönemde ödenecek miktar ise Ruby Games’in son 1 yıl içindeki performansına göre belirlenecek. Fakat paylaşılan bilgilere göre bu tutarın 80 milyon doları aşmayacağı ve yüzde 60’ının nakit yüzde 40’ının ise Rovio hissesi olarak ödeneceğini de vurgulanıyor. Ruby Games’in kalan yüzde 30 hissesi ise önümüzdeki 5 yıl içinde Rovio tarafından satın alınacak.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK’

ROVIO’nun CEO’su Alex Pelletier-Normand, “Oyun stüdyosu Ruby Games’i alarak önemli bir adım attık. Hızla büyüyen hiperbasit oyun pazarına girerek kullanıcılarımıza daha geniş bir portfolyo sunuyoruz” dedi. 500’e yakın çalışanı olan Rovio, geçen yıl 270 milyon Euro gelir üretmişti. Ruby Games CEO’su Mert Can Kurum ise, “Dünyanın en sevilen oyunlarından biri Angry Birds’ü yaratan şirketin parçası olmak heyecan verici. Rovio’ya katılmaktan dolayı gururluyuz. Bu bizim için yeni bir sayfa. Rovio’nun ücretsiz oyunlardaki köklü geçmişi ve deneyimi daha yüksek hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 600 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

TÜRK oyun şirketi Ruby Games son dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Hunter Asassin ile gündeme gelmişti. 100 milyonun üzerinde bir indirme adedi ile Hunter Asassin 2020 yılında dünyanın en çok indirme rakamına ulaşan 6. oyunu konumuna gelmişti. İzmir merkezli şirket, yeni sahibi Rovio tarafından, ‘toplam 600 milyondan fazla indirilen popüler hyper-casual oyunlardan oluşan heyecan verici bir portföye sahip bir şirket’ olarak lanse edildi.



TÜRK ŞİRKETLERİNE BÜYÜK YATIRIMLAR

RUBY Games, dünyaca ünlü şirketlerin dikkatini çeken ilk Türk oyun şirketi değil. Bundan önce de Türk oyun şirketleri ciddi meblalarda satın almalarla dünya oyun sektöründe adını duyurmuştu. Bu satın almaların en çok ses getireni ve en önemlisi de elbette İstanbul’da kurulan Peak oyun şirketinin ABD’li Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması olmuştu. Bu yatırım yalnızca Türkiye için değil, küresel oyun piyasası için de en önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Değeri 1 milyar doları aşan start-up şirketleri finans literatüründe ‘unicorn’ (tek boynuzlu at) olarak geçiyor. Böylece Zynga Türkiye’nin ilk unicorn şirketi unvanını da eline geçirmişti. Bütün bu zemini hazırlayan durum, 2018 yılında Zynga’ın Türk mobil oyun girişimi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almasıyla başlamıştı. Zynga’nın Peak yatırımı gibi, 2018 yılında kurulan Türk şirketi Rollic’i 2020 yılında satın alması ile Rollic oyunlarının toplamda 1 milyar indirmeyi geride bırakması da önemli adımlardan oldu. Farklı Türk oyun şirketleri ciddi global yatırımlar almaya devam etti.



PEAK’TEN AYRILAN EKİP DE VAR

GLOBAL şirketlere önemli satışlar gerçekleştiren önde gelen Türk oyun şirketlerinden en büyük başarıyı elde eden Peak şirketi 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gören Şahin, aynı zamanda Trendyol’un da kurucu ortaklarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Diğer bir yatırım alan oyun şirketi Rollic ise Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından Aralık 2018’de kuruldu. Tıpkı Peak gibi Rollic de ABD’li Zynga tarafından satın alındı. Son olarak satışı gerçekleşen Ruby Games ise 2018 yılında Mehmet Can Kurum tarafından kuruldu ve aralarında daha önce Peak gibi şirketlerde de görev almış 34 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyordu.







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