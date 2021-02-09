Türk müteahhitlerin gözü 5.2 trilyon dolarlık pazarda

Ortadoğu ve Afrika’da açıklanan toplam 5.2 trilyon dolarlık projeleri takibe alan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), hazırladığı bölge, ülke ve sektör analizleri ve verdiği danışmanlık hizmetleri ile dünyaca tanınan Middle East Economic Digest (MEED) işbirliği ile ‘Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı video konferans düzenledi.

Toplantıda yaptığı sunumda, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Katar’a uygulanan ambargonun da kalkması ile istikrarın tekrar tesis edildiğine işaret eden MEED Araştırma Direktörü Edward James, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağını ifade etti.

TMB Bakanı Mithat Yenigün de Körfez ülkelerinde Türkiye’ye yönelik oluşturulan olumsuz algı nedeniyle Türk müteahhitlerin 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Diplomatik sorunlarda iyileşme ve finansman imkânlarında gelişme halinde Ortadoğu ve Afrika’da öne çıkan 5.2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, bizim yurtdışında istihdam ettiğimiz Türk işgücü sayısını da üç kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.”