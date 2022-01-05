Türk müteahhitlerden 29.3 milyar dolarlık proje

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2020 yılında, pandeminin etkisiyle Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri projelerin toplam bedelinin, bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında azalışla, 15 milyar dolara kadar gerilediğini söyleyen Bakan Muş, “Küresel salgının etkisiyle 2020 yılında önemli bir daralma yaşanmışsa da 2021, Türk inşaat sanayisinin toparlandığı bir yıl oldu. Türk inşaat sektörü, 2020 yılında üstlendiği 15.2 milyar dolarlık toplam proje bedelini, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkararak 29.3 milyar dolara ulaştırmıştır. Böylelikle ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 93’e; üstlenilen projelerin toplam değeri ise 451.5 milyar dolara yükselmiştir. 2021 yılına ait, şu an bu rakama eklenmeyen projelerin de eklenmesiyle birlikte, üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu seviyeyi son olarak 31 milyar dolar seviyeleriyle rekora imza attığımız 2012-2013 yıllarında yakalamıştık” dedi.

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DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE

Müteahhitlerin Türkiye’ye sağladığı dövizin sadece inşaat gelirlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Muş, “Ekonomimize ve Türkiye markasına çok değerli katkılar yapan, zor coğrafyalarda türlü güçlüklere sabırla göğüs gererek hiç durmadan çalışan müteahhitlerimiz özellikle son 15 yılda yurt dışında ortalama 23 milyar dolar değerinde proje üstlenmiş, ülkemize yılda ortalama 650 milyon dolar değerinde inşaat hizmet geliri getirmişlerdir. Projeleri hayata geçirirken sağladıkları istihdamın sonucu olarak ülkemize transfer edilen işçi gelirleri ve projelerin vesile olduğu inşaat malzemeleri ihracatı da göz ardı edilemez. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için ‘Gidilemeyecek ülke, üstlenilemeyecek iş yok’ desek yeridir.

Sektörümüz dünyanın her köşesinde” diye konuştu. TMB Başkanı Eren ise sektörde en öncelikli hedef olarak yurtdışı projelerde istihdam edilen Türk işgücü sayısının hâlihazırdaki 25-30 binler seviyesinden yeniden 100 bine çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “2022 yılında yurtdışında 30 milyar ABD dolarlık yeni iş hacmini aşmayı hedefliyoruz. Orta vadede de bu rakamı 50 milyar ABD doları seviyesine çekmek amacındayız” şeklinde konuştu.