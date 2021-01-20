Türk müteahhitlerden 14.4 milyar dolarlık yurtdışı projesi

Türk müteahhitleri koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada zor geçen 2020 yılında yurtdışında 14.4 milyar dolar büyüklüğünde proje üstlendi. Sektörün 2020 yılı yurtdışı performansı ve 2021 yılı vizyonu ile hedefleri, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılımıyla ‘2020 yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda ele alındı.



128 ÜLKEDE PROJE

Bakan Ruhsar Pekcan, inşaat sektörünün yurtdışında açıldığı günden bu yana 48 yılı geçen süre içerisinde büyük ilerlemeler kaydettiğini ve bugün itibariyle, dünyanın 128 farklı ülkesinde 418.7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlendiğini belirtti. Küresel ekonomik sorunlara rağmen 2020 yılında 20 milyar dolarlık proje büyüklüğünün aşılabileceğini düşündüklerini dile getiren Pekcan, “Ancak salgının küresel etkileri, yeni proje üstlenimi açısından zor bir yıl yaşamamıza neden oldu. Buna rağmen, 2020 yılında üstlendiği projeler an itibariyle 14.4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.



Yılsonunda üstlenilmiş olan yeni projelerin bilgilerinin de eklenmesi ile birlikte, 2020 yılını 15 milyar doları aşan bir büyüklükle kapatacağımızı öngörüyoruz. Salgınının etkilerini de göz önünde bulundurarak, 2021 yılında beklentimiz toplam proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır” dedi. 2020 yılında en fazla projenin 4.6 milyar dolarla Rusya’da üstlenildiğini belirten Pekcan, sektörün geleneksel pazarlardaki payını sürdürmesi ve yeni pazarlarda da ciddi bir büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini ekledi.



TMB Başkanı Mithat Yenigün ise şunları söyledi: “2021 yılı hedefimiz ilk aşamada yıllık yeni proje tutarında 20 milyar dolar seviyesini yakalamak. Finansman temini konusunda somut gelişmeler olması halinde bu seviyeyi de aşabileceğimize inanıyoruz. Sonraki yıllara ilişkin hedefimiz ise yılda 50 milyar dolar tutarında yeni iş üstlenmek.” Yenigün, Türkiye’ye yönelik olumsuz algı nedeniyle sektöre Körfez’de özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yapılan haksız uygulamaların giderilmesi için de desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.