Türk müteahhitlerden 11.2 milyar $’lık proje

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü, son yıllarda COVID-19 salgını ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi risklere rağmen yurtdışındaki başarılı performansını sürdürdü.

Sektör, 2019’da yurtdışında 19.9 milyar dolarlık 544 proje yürütmüştü. Salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle Türk firmalarının yurtdışında üstlendiği projelerin bedeli 2020’de 16.9 milyar dolara geriledi. Söz konusu yılda 386 proje üstlenildi.

Proje tutarı, salgının etkilerinin zayıflamasıyla 2021’de 31.1 milyar dolara ulaşırken proje sayısı ise 454 olarak kayıtlara geçti. Bu dönem, 2012’deki 31.7 milyar dolar ve 2013’teki 31.2 milyar dolardan sonra yıllık bazda en fazla proje tutarına ulaşılan yıl oldu. Yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2022’de üstlendiği projelerin bedeli 20 milyar dolar, proje sayısı ise 506 olarak kayıtlara geçti. Sektörün geçen yıl üstlendiği proje tutarı, küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisine rağmen 28.1 milyar doları buldu. Bu dönemde 433 proje üstlenildi. Türk müteahhitlik sektörü Bu yılın 8 ayında ise yurt dışında 148 proje üstlenirken bunların toplam tutarı 11.2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

İLK SIRADA RUSYA VAR

Yurtdışı müteahhitlik sektörü 1972’den ağustos sonuna kadar 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 277 proje üstlendi. Projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya, yüzde 19.9’luk payla ilk sırada yer aldı. Rusya’da toplam 102.3 milyar dolarlık proje yürütüldü. Rusya’yı yüzde 10.4’lük payla Türkmenistan takip ederken, üstlenilen projelerin tutarı 53.5 milyar dolar oldu. Irak, yüzde 6.8’lik pay ve üstlenilen 34.9 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 31 milyar dolarlık projeyle Libya ve 29.5 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.