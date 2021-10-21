Türk müteahhitler fırsat peşinde

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Wimmer, “Bu yıl yeni olan şu ki ihracat bankalarımız yani Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) ve Türk Eximbank arasında üçüncü pazarlarda işbirliği fırsatlarını desteklemek için yeni bir anlaşma var. Bu nedenle, bu anlaşmanın üçüncü pazarlarda işbirliği fırsatlarını güçlendireceğini ve onlara bir destek vereceğini umuyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK PROJELER

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren Sri Lanka’da, Endonezya’da, Bangladeş’te, Filipinler’de yapılacak çok büyük projelerin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Buralar ağırlıklı Çin’in hegemonyasında olan ülkelerdi. Çünkü Çin buralara büyük kredi imkanlarıyla gidiyor. Oradaki inşaatları alıp hatta oradaki bazı liman havaalanı gibi projeleri de kendi ülkesinin ticari açılımı için bir politik genişleme aracı olarak kullanıyordu. Bizim Türk Eximbankımızın kapasitesiyle Çin’le gerek Afrika’da, gerek Uzak Doğu’da bu anlamda rekabet etmemiz zorlaşmaya başlamıştı. Çünkü o finansman desteğini biz götüremiyorduk. Bu ülkelerden gelenlerin hepsi şimdi ‘tamam Çin parayla geldi biz de işlerimizi onlara vermek zorunda kaldık. Ama yaptıkları işlerden hiç memnun değiliz. Gerek iş programına uyumları gerek işlerin zamanında bitirilmesi gerekse de kalite açısından biz imkan varsa Türk müteahhitlerinin gelip bizim işlerimizi yapmasını istiyoruz’ diyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Türk Eximbank’ın bazı ülkelerin Eximbank’larıyla anlaşmalar imzalamaya başladığına işaret eden Eren, “Avusturya Eximbank’ı da bunlardan bir tanesi. Türk müteahhitlerinin rekabetçi gücüyle beraber, Avusturya’dan teknoloji ve özellikle finansman desteği alarak üçüncü ülkelerdeki büyük projeleri değerlendiriyoruz” yorumunu yaptı.

50 TRİLYON DOLAR

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“Avrupa’nın bütün altyapısı yaşlandı, yenilenmeye ihtiyacı var” diyen Eren, Türk müteahhitlerin bu alanda aktif rol alabileceğini söyledi. Eren, üçüncü ülkelerde pandeminin bitişinden sonra bekleyen yaklaşık 40-50 trilyon dolarlık projenin olduğunu belirterek, “Bu dünyada şu anda yapım bekleyen projelerin tahmini tutarıdır. Bunun içinden bir pay almak çabasındayız biz de. Şimdiye kadar otuz milyar dolarlık yıllık hacimlere çıkmıştık. Fakat salgın nedeniyle geçen sene 15 milyar dolarlara kadar düştük. Bu sene eylül ayı itibariyle 17.8 milyar dolara çıktık. Hedefimiz yıl sonuna kadar yirmi milyar doları yakalamak” dedi. Türk müteahhitleri olarak orta vadede yılda 50 milyar dolarlık yurt dışında iş almak istediklerini ifade eden Eren, “Türk Eximbank’la Avusturya Eximbank’ının birleşerek bize oluşturacakları finansman desteğiyle üçüncü ülkelerde Afrika’da, Uzak Doğu’daki ülkelerindeki büyük projeleri hayata geçirmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.