Türk mühendislerin otonom otobüsleri ABD trafiğinde

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Söz konusu otobüsler Bilişim Vadisi’nde Test Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta da Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC tarafından geliştirildi. Seviye-4 otonom otobüs ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şu ifadeleri kullandı: “’Türk mühendisler tarafından kurulan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca desteklenen ADASTEC’in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, birçok ülkede ‘bu teknolojiyi kullanan ilk proje’ olarak yerini aldı. Şimdi Amerika’da kullanıma sunuldu. Avrupa’nın ilk seviye-4 otonom-elektrikli otobüslerini Norveç’in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.”

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RÜZGÂRDA YENİ İŞBİRLİKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın önemli bir parçası olan rüzgâr enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Enercon şirketi yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Enercon’un Global Ticaretten Sorumlu Başkanı Ulrich Schulze Südhoff ve Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Üst Yöneticisi Arif Günyar ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Kacır, “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın önemli bir parçası olan rüzgâr enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye bu alanın öncü ülkesi ve yatırımlar için cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı.