'Türk mobilyasının farkına vardılar'

Avrupa Birliği’ne mobilya ihracatının yüzde 35’ini tek başına gerçekleştiren Akdeniz Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuları düzenlediği webinarda ele aldı. ‘AB Yeni Müzakere Sürecinde Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektörünü Neler Bekliyor’ başlıklı webinar, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer ve AKAMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Bülent Aymen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İKİNCİ KAPASİTE

Başta mobilya olmak üzere kâğıt, orman ürünleri sektörünün AB pazarı projeksiyonunun konuşulduğu etkinlikte, ayrıca Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konular da ele alındı. Sektörün Avrupa Birliği’ne mobilya ihracatının 400 milyon dolar civarında olduğunu ve bunun 140 milyon dolarının AKAMİB tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Onur Kılıçer, “AB’nin toplam ithalatının 19 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde daha gidecek çok yolumuzun olduğunu görüyoruz. Bizi yıllarca ihracat pazarı olarak gören AB ülkelerine hammadde, aramalı da dahil olmak üzere ihracat yapmaya başladık” dedi. Kılıçer, sözlerine şöyle devam etti: “AB artık Türk mobilyasının farkına vardı. Tekstilde olduğu gibi mobilyada da Türkiye’ye AB’den yatırımların gelmesini, AB’nin Çin’den ithal etmek yerine Türkiye ile işbirliği içerisinde olacağını öngörüyoruz. Yoğun istihdam sağlayan sektörümüz yaptığı yatırımlar sayesinde mobilya hammaddesi MDF’de dünyanın 2. büyük kapasitesine sahip. Üstelik yatırımlarımızın yeni olması sayesinde AB Yeşil Mutabakatı gibi bir sürece hızlıca adapte olabilecek teknolojiye sahibiz.”

TARIMA DA DESTEK VERİLMELİ

Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye ihracatına ve rekabetine negatif etki yaptığını belirten AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen de, “AB’nin 3.ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarını Türkiye doğrudan kabul etmek zorunda fakat biz AB üyesi olmadığımız için bu 3.ülkeler ülkemize gümrüksüz ürün ihracat yapabilirken, bizim bu ülkelere ihracatımızda gümrük vergisinden muaf olmamız için ayrı bir anlaşma yapmamız gerekiyor ve ülkeler maalesef bu konuda istekli değiller” dedi. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu belirten Aymen, “Sanayiye verilen desteklerin tarıma da verilmesi gerekli” diye konuştu.

BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

3.9 milyar dolar dış ticaret fazlası verilen mobilya sektörünün hem ihracat hem de istihdam açısından çok önemli olduğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, “AB’nin yanı sıra 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ABD’de sektörümüzün hızlıca büyümesi için çalışıyoruz. Sektörün hedefleri doğrultusunda açacağımız mobilya lojistik merkezleri ile büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak da, “Önümüzdeki süreçte AB ile ticarette sosyal, çevresel, temel insan hakları gibi konular daha belirleyici olacak. Bu süreçte sadece devletler değil şirketlerin de ellerini taşın altına koymaları gerekmekte” şeklinde konuştu.

AB İLE EŞİT REKABET

AB Yeşil Mutabakatı’snın rekabete etki edecek bir dönüşüm olmasını istemediklerini belirten Gonca Işık Yılmaz Batur, “Gümrük Birliğinin yenilenmesi için çalışıyor ve iş dünyasının tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Amacımız AB ile eşit şartlarda rekabet etmek ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek” dedi.

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