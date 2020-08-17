Türk markalar için yeni fırsat

Türkiye’de erkek giyiminde 30 yıllık geçmişi olan Orka Holding, Damat, Tween, D’S markalarıyla biliniyor. Pandeminin yarattığı ekonomik kriz etkisiyle Avrupa ve Amerika’daki erkek giyim markalarından kötü haberlerin geldiği bir dönemde Türkiye’deki önemli oyunculardan Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’yla perakende sektörünü ve yeni stratejilerini konuştuk.

Şu dönemde markalarınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Doğru fiyat ve kaliteden ödün vermeden her ortamda giyilebilecek ürünler tasarlıyoruz. Bu yaklaşımımız bizi, günümüzde global moda perakendesinin önemli aktörlerinden biri durumuna getirdi. Çalışmalarımızda iki ayrı mottomuz var; değişmeyen tek şey değişimdir ve güçlü ve zenginler değil de değişime ayak uydurabilenler ayakta durabilir. Bu bağlamda doğru koleksiyon, fiyatlandırma, reklam çalışmaları ile yenilikçi, inovatif, katma değerli ve ekosisteme saygılı üretimle doğa dostu ürünleri çok önemsiyoruz. Pandemi öncesinde dijital altyapımızı güçlendirmemiz, bu süreci en az hasarla atlatmamıza olanak sağladı. Bu dönemde de hiçbir toplantıyı iptal etmedik. Dijital platformlardan video konferans yöntemiyle iş süreçlerimizi en iyi şekilde yönettik.

Bundan sonrası için stratejileriniz değişti mi?

Yeni normalde tüm markaların hedef pazarlarını kapsamlı bir fizibilite ile analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her coğrafyanın kendine has ekonomik, sosyal ve kültürel bir dokusu bulunuyor. Biz de kapsamlı SWOT analizlerinden sonra uygun gördüğümüz noktalarda ilgili pazarlara özel stratejilerimizle harekete geçiyoruz.

Pandemi Türkiye’nin bu alandaki rolünü değiştirebilir mi?

2021’den de umutluyuz. Tüm iş planlarımız hazır. Pandemiden tüm sektörlerin alması gereken dersler oldu. Pandemi öncesi dünya çok hızlı bir değişim içindeydi ama pandemi sonrasında artık ışık hızıyla değişeceği düşüncesindeyim. Örneğin artık tedarik açısından Çin tek başına dev bir oyuncu olmaktan çıktı. Dünya ekonomilerinin tedarik zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmesi, yine konvansiyonel iş yapma biçimlerini sürdürmekte ısrarlı dünya markalarının arka arkaya iflas etmesiyle oluşan boşluklar, bizler için çok önemli fırsatlar doğurdu. Biz bu değişime her anlamda ayak uyduracak ve yeni dünya düzeninin en güçlü oyuncularından biri olacak şekilde hazırlanıyoruz. Yolumuza bu yıl ve gelecek yıllarda öncelikle kendi yatırımlarımızla devam edeceğiz. Minimum 10 mağaza açabileceğimiz pazarlarda yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Franchise diğer seçeneğimiz olacak. Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden olan dünya erkek modasının kalbi İtalya’da çok iyi bir noktaya geldik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyada en güçlü olduğumuz ülke; İtalya… Bu ülkede şu an 33, yıl sonuna kadar da 40 mağazaya ulaşacağız. Yine Almanya, İspanya, Rusya ve Romanya’da doğrudan yatırım yaparak önemli başarılar elde ettik.

PİLATESİMİ VE YÜRÜYÜŞÜMÜ YAPTIM

Pandemi günlük hayatınızı değiştirdi mi?

Her gün işe gider gibi erken kalktım. Sporumu, yürüyüşümü, pilatesimi yaptım. Skype ve Zoom’dan tüm toplantı ve görüşmelerimi yaparak işlerimizi yönettim. Yurtiçi ve yurtdışı görüşmeler çok yoğun oldu. Normalda günde 1 kez telefon şarj ederken 2 kez şarj yapmak zorunda kaldım.

AİLEME KENETLENDİM

Pandeminin, eve kapanmanın ve işlerdeki stresi eşimle ailemize kenetlenerek aştık. Eşim Ahu’nun da canlı yayınları devam etti.

Bir odamızı canlı yayınlarmız için stüdyo haline getirdik. Fırsat bulduğumuzda da film, dizi izledik. Mesih’i izledik. Ben Anadolu Uygarlıkları tarihini okudum.

İTALYA’DA VE İSPANYA’DA SPORCULARI GİYDİRİYOR

Spor kulüplerine sponsorluklarınız devam ediyor mu?

Halen A Milli Futbol Takımları başta olmak üzere Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, yurt dışında Azerbaycan, Makedonya ve Güney Afrika kadın ve erkek milli takımları, İspanya’da Deportivo Alaves Futbol Takımı, İtalya basketbol ligi Seri A’da Fortitudo takımı, ayrıca Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Tofaş, Darüşşafaka ve Bursaspor’da giyim sponsorluğumuz sürüyor. Brezilyalı Ronaldo Nazario’nun sahibi olduğu İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid’in iki yıllığına giyim sponsoru olduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AĞIR BASACAK

Tasarımlarda bu dönemin etkisi olacak mı?

Yeni koleksiyonlarımızı hazırlarken de yaşanan tüm bu değişimleri göz önünde bulunduruyoruz. Damat, Tween ve D’S Damat markalarımızın tasarımlarında önceliğimiz; fonksiyonellik ve çevreye duyarlı üretim. Yani kar değil, değerler ekonomisi. Doğa dostu üretim süreci; global marka olma sorumluluğumuzun bir parçası. Sürdürülebilirlik, artık tartışmasız üretim sürecini belirleyen en önemli unsur. Gelecek sezonlarda kademeli olarak toplam üretimin yüzde 20 ila 25’i sürdürülebilir kumaşlardan oluşacak. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80’inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz.

ÖLÇÜ TABLOLARI VAR

Mağazalarınızda deneme kabinleri kullanılıyor mu?

Bu dönemde en önem verdiğimiz konu, çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak oldu. Lojistik ve ofis çalışma alanları ile mağazalarımızın tümü dezenfekte edilerek güvenli noktalar haline getirildi. Deneme yapmak konusunda tereddüt edecek müşterilerimiz için mağaza içlerinde ölçü tablolarımız ve fiziki dezenfekte edilmiş alanlar var.

DİJİTAL MAĞAZALAR OLUŞACAK

Mağazacılıkta önümüzdeki yıllarda en çok ne değişecek?

Mağazacılıkta hızlı bir değişim olacağını düşünüyoruz. Özellikle pandemi döneminde online alışveriş neredeyse tüm sektörler için kritik rol oynadı. Kendi markalarımız açısından bakacak olursak e-ticaret satışları açısından oldukça aktif durumdaydık, pandemi döneminde satışlar daha da hızlandı. Tüm yurtiçi satışlarımız içinde yüzde 8 olan online satış payı, pandemi döneminde sürekli artan bir grafik sergilerdi. Yeni normalde online ticaretin toplam satışlar içindeki payının yüzde 12 olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda mağazacılıkta online ve offline alışverişi en doğru şekilde bir araya getirerek yorumlayan markaların bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Perakendede çok yakında akıllı, dijital mağazalar gibi mağazacılık anlayışları görmemiz mümkün.