‘Türk mangosu marka olacak’

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Durumun Türkiye için bir avantaj olduğunu belirten fidan üreticisi Mustafa Ezici’nin hedefi ise Türkiye’nin tropikal meyvede marka olması. Ezici, “Dünyada ürün yokken biz mangoyu 7-8 dolara satabiliriz” diyor. Ezici’nin verdiği bilgiye göre, Rusya’dan talep çok ama ihracata gönderecek ürün yok. İhracatın önü açılırsa Rusya pazarı 100 bin ton olur. Ezici, “Bu coğrafyada en çok muz ekiliyor, ikinci olarak avokado, üçüncü ejder, dördüncü olarak da mango. Ama beş yıl içerisinde mango hepsini geçecek. Mangoyu marka yapacağım” dedi.

1O MİLYAR DOLAR İHRACAT

Mustafa Ezici sekiz yıl önce Ar-Ge ile girmiş mango işine. “38 adet fidan getirdim ve Gazipaşa’da ektim. 2019’da meyve verince Mısır’dan 55 bin ticari fidan getirdim. Şimdi meyvelerini iç piyasada satıyoruz. Turistler çok ilgi gösterdi. Kilosu 200 liradan alıcısı var. Mango çok değerli bir meyve, müthiş bir pazar var. Ama Türkiye’de daha 500 ton bile üretilmiyor” şeklinde konuştu.

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Ezici Türkiye için tropikal meyve ihracatının önemini de şöyle anlattı: “Bu coğrafyada 41 çeşit tropikal meyve yetişebiliyor. Hepsi üretilse 20 yılda 10 milyar dolarlık ihracat demek. Çok kaliteli mango üretiyoruz. Doğru fidan ve üretimle dünyada söz sahibi olabiliriz. Türkiye’de kapalı serada mango, açık serada ise avokadonun çok ciddi pazarı var. Mangonun Moskova’da kilosu 15-20 dolar ve peynir ekmek gibi satılıyor. Fakat üretici korkuyor. Bir dönüme 250 ağaç dikiyoruz. 10 ton meyve çıkıyor. Şu anda Türkiye’de 1 milyon tona yakın muz üretiliyor. Muzun içerisine de mango ekilebiliyor. Muz üretenler mangoya geçiş yapabilir. Minimum 10 bin dolar gelir var, bu 10 dönümde 100 bin dolar.”

YATIRIM 3 YILDA GERİ DÖNÜYOR

Mangonun önemli bir yatırım aracı olduğunu belirterek büyük yatırımcılara çağrıda bulunan Ezici, “Borsada insanların paraları batıyor. Bu iş ömürlük, 20 yıl kiralamalarla kendime seralar kuruyorum. Çok iyi bir yatırım aracı. Mango ağacı 300 sene yaşıyor. Yazın dört-beş, kışın 15 günde bir sulanıyor. Bir kişiyle 30 dönüm seraya bakabilirsiniz. Dört yaşında bir ağaç ekildiğinde yatırım ve masraflar dahil bir dönüm arazi için 250 bin TL yatırım gerekiyor. Bunun haricinde sadece kira masrafı oluyor. Dönümde 10 ila 30 bin dolar arasında gelir sağlanıyor. Yatırım 3 yılda geri dönüyor. Ağaç 7 yaşında minimum 10 bin dolar kazandırmaya başlar” dedi.