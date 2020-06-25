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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Türk lirasına güvenen herkes kazanacak’

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‘Türk lirasına güvenen herkes kazanacak’
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak” ifadelerini kullandı.

Güven endeksi artışını değerlendiren Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.”

ÜLKELERİN BORSA PERFORMANSI (1 OCAK - 23 HAZİRAN %)

‘Türk lirasına güvenen herkes kazanacak’

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