Türk kolonyası dünya raflarında

Rebul Türkiye’nin en eski kolonya markalarından biri. Girişim Türkiye endeksine göre Türkiye’nin en köklü işletmeleri sıralamasında Rebul 10. sırada yer alıyor. Tam 125 yıllık bir geçmişi var. Genç kuşak temsilcileriyle Atelier Rebul markasıyla da gençleşen Rebul, pandemi döneminde gücünü ve bilinirliğini katladı, şimdi dünya markası olma yolunda ilerliyor. Markanın ortaklarından Nüket Filiba ile konuştuk.

Sizin Rebul markasıyla yolunuz nasıl kesişti?

Girişimci bir ailenin kızıyım ama iş hayatına, kurumsal bir şirkette, tutkunu olduğum kozmetik sektörünün oyuncularından L’oreal Türkiye’de, başladım. 4 yıl boyunca, kozmetiğin okulu denebilecek bir şirkette çalıştıktan sonra, içimdeki girişimcilik ruhunu daha fazla zaptedemedim. Tam o yıllarda, 2004’te tesadüfler sonucu, Rebul’ün 4. kuşak temsilcisi Kerim Müderrisoğlu ve aile dostumuz Korel Bingöl ile yollarımız kesişti ve ortak olduk. 17 yıldır ortağız. Bizler, ortaktan öte 125 yıllık bir hikayesi olan Rebul ailesi olduk.

Üretim süreci pandemiden nasıl etkilendi?

Sağlık Bakanlığı’nın “70 derece ve üzeri etil-alkol içeren Kolonya, salgından korunmada etkilidir” açıklamasından sonra, inanılmaz bir taleple karşılaştık. Stoklarımız başta çok sağlam olmasına rağmen, ilerleyen günlerde artan inanılmaz talebin hepsini karşılayamadık. Satışlarımız; geçen yıla oranla, pandemiden itibaren mart-ekim arası 3.5 katına çıktı. Pandemi öncesi yatırımına başladığımız yeni fabrikamızda da pandemi döneminde hız kesmedik. Ocak ayında tam olarak taşınacağımız Çerkezköy’deki 20 bin metrekarelik yeni fabrikamızda, tüm üretim kapasitemizi 3’e katlayacağız. Aylık 3 milyon 600 bin adet üretim kapasitesine ulaşmış olacağız ve böylece hayatımızda hep olmaya devam edeceğini düşündüğümüz kolonya talebini daha da rahat karşılayabileceğiz. Bu yeni fabrikamızda sürdürülebilir esaslara dayanan, doğaya saygılı üretim teknolojileri tercih ediyoruz. Temiz oda (clean room) yöntemi kullanılan bir fabrika olacak.

SIRADA JAPONYA, İNGİLTERE VAR

Kolonyayı pandemide tüm dünya tanıdı. Yurtdışı talepleri çok arttı mı?

Dünya basınında Türk kolonyasının ve Atelier Rebul’ün yer alması yurtdışından gelen talepleri arttırdı. Atelier Rebul; 2021 başında Japonya, B.A.E, Kuveyt, Ürdün ve İngiltere pazarına girmeye hazırlanıyor. Asya Pasifik ülkelerine açılma stratejisi ve Japon ileri teknolojilerinden yararlanmak amacıyla 2019 yılında, Japonya’nın en büyük kozmetik ve ilaç üreticileriden Rohto Pharmaceutical ile yüzde 20 oranında bir ortaklık yaptık. Bu ortaklığın da etkisiyle, Japonya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkeleri de hedeflerimiz arasında. Bunun dışında, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün gibi ülkelerde mağazalaşmamız, bölgede markalaşmamızı ve gücümüzü arttırmamıza yardımcı oluyor. Diğer bir global hedefimiz ise dünya devi Sephora’nın Türkiye dışındaki mağazalarında da konumlanmak.

FARKLI TALEPLER GELİYOR

Avrupa’ya, Uzakdoğu’ya ve Ortadoğu’ya sattığınız ürünler arasında fark var mı?

Evet farklı talepler gelebiliyor. Örneğin, dünyada, Türk kolonya kültürü yakın zamana kadar çok yaygın olmamasına rağmen, 2017’de Atelier Rebul ile başlattığımız uluslararası açılım ile farklı ülkelerdeki tüketicilere, Türk kolonya kültürünü anlatmaya başlamıştık. Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya, Hırvatistan ve Çin pazarlarında Atelier Rebul kolonyaları mevcut. Salgınla beraber Atelier Rebul kolonyalarının dezenfektan özelliği nedeniyle bu ülkelerdeki kolonya talepleri de arttı. Aralarında BBC’nin, Nikkei Asia Review ve Associated Press’in de bulunduğu birçok uluslararası yayında Rebul ve Atelier Rebul, Türk kolonyasını dünyaya tanıttı ve bu haberler sonrası Japonya ve İngiltere’den çok hızlı bir şekilde kolonya talepleri geldi. Ancak Ortadoğu’da hala parfüm ve ev kokularına olan ilgi daha fazla.

DÖNÜŞÜM HIZLANDI

Mağazacılık nasıl gidiyor?

Perakende sektörünün matematiğini iyi anlayarak, yatırımlarımızı yaptık. Her yerde mağazamız olsun mantığı ile değil kârlı mağazalarımız olsun mantığı ile ilerledik. Ulaşılabilir lüks fiyat seviyesine, uygun yerlerde mağaza seçimlerimizi yaparak, bugün Türkiye’de 20 mağazamız ile müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Pandemi dönemi, dijital dönüşüm sürecini tüm markalar için zaten inanılmaz hızlandırmış durumda. Tüm bu gelişmeler ile birlikte, Türkiye’deki yeni mağaza yatırımlarına, 1 flagship mağaza dışında, 2021 yılında ara verip, online’a yatırım yapma politikamızı da devam ettirmekten yanayız. Yurtdışındaki mağaza yatırımlarımız tam hız devam ediyor.

KOLONYA ŞİŞEDE DAHA ETKİLİ

Kolonyalı mendil mi kolonya şişesi mi?



Kolonyalı mendiller 70 derece, kolonyalar ise 80 derece etil alkol içeriyor. İkisi de el hijyeni anlamında etkili. Kolonya elinize daha fazla hacimde kullanılabileceği için daha etkili.