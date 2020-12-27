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Ekonomi
Haber Giriş: 27.12.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ''İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir.'' dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ''İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir.'' açıklamasında bulundu.

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