Türk İlaç, Mpox ilacı için distribütörlük anlaşması yaptı

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Türk İlaç’tan konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada mpox tedavisinde Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylı olarak kullanıma hazır durumdaki tek ilaç olan ‘Tpoxx’ (Tecovirimat) için Siga Pharmaceuticals Inc. ile ‘Türkiye Münhasıran Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi’ imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, “Sözleşmeyle Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Türkiye’de Acil Kullanım Onayı kapsamında Sağlık Bakanlığı nezdinde en kısa sürede Tecovirimat için başvuru ve gerektiğinde kullanılmak üzere yurtdışından temin sağlayacak” denildi ve Tecovirimat’ın ülkemizde ileride görülebilecek şarbon benzeri virüsler için de onaylı olduğu hatırlatıldı.

‘TAM VE TEK YETKİLİ BİZİZ’

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türk İlaç ve Serum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berat Battal, ilaçla ilgili Türkiye’de tam ve tek yetkinin kendilerinde, alım miktarları ve zaman konusundaki kararın ise Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu ifade etti. Battal, “Biz koordinasyonu sağlayacağız. İthalat, dağıtım, satış, uygulama işlemleri bizim üzerimizde olacak. Şu anda Türkiye için anlaşma yaptık ama belki genişletilebilir, Türki Cumhuriyetler için de görüşüyoruz” dedi

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Türk İlaç, bağışıklanma programındaki pek çok aşının Türkiye tedarikçisi konumunda. Şirket, Türkiye serum ihtiyacının da yüzde 55’ini karşılıyor.