Türk ihracatçılar vize engeline takıldı

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Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadılar. Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.

SORUN OLMAZ DEDİLER AMA...









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Fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı: “Bize ‘İstanbul’daki Almanya konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak’ dediler. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı aldı. Fakat vize ve pasaportlarımızı fuar gününe kadar vermediler. Yani aldıkları pasaportlarımızı bizlere geri göndermediler. Ne yazık ki ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya, Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Altı şirketten sekiz pasaport gönderdik birine bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içinde geri dönen pasaportlar iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı.”

AKRABALAR NÖBET TUTTU

Gelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.

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KUZENİNİN YERİNE KATILDI









Doğukan Şahin, “Ben Almanya’da yaşıyorum. Türkiye’deki kuzenim Köln’deki bu spot fuarına katıldı, stant kiraladı, otelini ayarladı, uçuş biletini aldı ancak vizesi çıkmadı. Ben sektörü bir parça tanısam da keşke işin muhatabı sahibi kendisi burada olsa idi daha iyi olurdu” dedi.

'GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ’









Fuara katılamayarak mağdur olan Fethullah Çelik, “Şu anda uzaktan kumandayla iş yapıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ne gerekçe gösterdiler ne de bir bahane söylediler. Ama vizeyi vermediler. Düşünün dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyorsunuz. 22 yıllık bir fabrikayız. Fuardaki standımızı kiralamışız parasını da vermişiz. Ama vizemiz çıkmadı. Hamburg’da yaşayan market çalıştıran kuzenim Erdal Çelik’i hiç anlamadığı kimyasal ürünlerin başına rica ederek yolladım” şeklinde konuştu.

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ZİYARETÇİYDİ GÖREVLİ OLDU

Türkiye’de büyük çapta ihracat yapan ihracatçı bir firma olduklarını söyleyen Yavuz Solukanoğlu, “Bu fuara aslında ziyaretci olarak katıldık. Ancak ürünlerini pazarladığımız Eminem plastik şirketinin vizeleri çıkmadı. Bizim de buraya geldiğimizi bildikleri için bizden stantlarının başında durmamızı rica ettiler. Şirket sahibi Saim bey ile sağ olsunlar iyi bir ticaretimiz ve dostluğumuz var. ‘Siz burada bize yardımcı olur musunuz’ dediler. Biz fuara ziyaretçi olarak zaten gidiyoruz tabii ki dedik neden yardımcı olmayalım. İki gün boyunca hem fuarı geziyoruz hem de vizesi çıkmayan arkadaşımızın standında duruyoruz. Vize verilmemesi tamamen bir hayal kırıklığı oluşturdu” diye konuştu.