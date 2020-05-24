MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
GeriEkonomi Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları (THY), Twitter’dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY’nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

“Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle