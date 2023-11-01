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Türk Hava Yolları'ndan güçlü bilanço

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#THY#Bilanço#Şirket
Türk Hava Yollarından güçlü bilanço
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 20:47

Türk Hava Yolları yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. THY karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artırdı ve 69,5 milyar liraya yükseltti.

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Türk Hava Yolları karlılığını artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları yılın üçüncü çeyreğinde karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artırdı. 38,4 milyar lira olan karını 69,5 milyar liraya çıkaran THY net borçlarında da düşüş yaşadı. THY'nin net borçları yüzde 7 azalarak 210,5 milyar liradan 196,3 milyar liraya düştü.

Satışlarında yüzde 61 artış olan THY 358,7 milyar lira satış geliri elde ederken brüt karı da yüzde 73 artarak 96,5 milyar lira oldu. Dönen varlıkları yüzde 15 artışla 254,2 milyar lira, duran varlıkları ise yüzde 10 artışla 696,1 milyar liraya çıktı.

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Özkaynakları yüzde 28 artışla 343,2 milyar lira olan şirketin faiz, amortisman vergi öncesi karı da yüzde 61 artışa 93,3 milyar lira oldu.

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THY'nin bugünkü kapanışa göre piyasa değeri 301 milyar lira oldu. THY hissesi 218,1 liradan kapanış gerçekleştirdi.

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#THY#Bilanço#Şirket

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