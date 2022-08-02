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Türk Hava Yolları'ndan 299 liraya bilet

#THY#Uçak#Bilet
Türk Hava Yollarından 299 liraya bilet

Türk Hava Yolları 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde yurt içi uçak bileti alanlara indirim sağlıyor. 2-3 Ağustos'ta alınacak biletlerle indirimli uçmak için 1 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında seyahat edilmesi gerekiyor.

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Türk Hava Yolları yeni bilet kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçak biletlerini 299,99 liraya indiren Türk Hava Yolları 2-3 Ağustos 2022 tarihinde biletlerin alınması halinde 1 Aralık 2022 ve 15 Ocak 2023 tarihleri arasında uçuşların gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarda Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 299.99 TRY, ExtraFly ücret sınıfında 419.99 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 449.99 TL olacak.

Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptal işlemlerine izin verilmeyecek.

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Kampanya kapsamında 65280 adet koltuk arz edilecek.

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#THY#Uçak#Bilet

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