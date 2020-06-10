Türk Hava Yolları yine zirvede

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ çalışmasını tamamladı. Buna göre listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldi. Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998 milyon dolarla Akbank, 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876 milyon dolarla Yapı Kredi, 875 milyon dolarla Ford Otosan izledi.





DEĞER YÜZDE 24 ARTTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, “Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar dolara ulaştı” dedi. Türk şirketleri küresel oyuncular haline geldikçe hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştireceklerini belirten İlgüner, “Böylece kur riskinden daha az etkilenecekler ve marka değerlerini koruyacaklardır. Bunun için, Türk şirketlerinin ‘dünya markası’ olma hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerekecektir” değerlendirmesinde bulundu.

ZİRAAT’TEN THY’YE TEBRİK

Ziraat Bankası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türk Hava Yolları’nı tebrik ediyor, “Türkiye’nin en değerli banka markası” ve “En değerli ikinci markası”

olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz” yorumunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu paylaşımı “Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz” diyerek alıntıladı.

ARTIŞTA LİDER OTOKAR

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı. Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu. İlk 100’de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar’da gerçekleşti. Artışta Otokar’ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş’ta oldu. Bu markayı yüzde 34.8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32.2 ile Emlak konut izledi. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın marka değerinde düşüşler görüldü.

İHRACATTA KARA BULUTLAR DAĞILIYOR

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 43 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle ihracatı yüzde 40 gerileyen AKAMİB’de, defne, adaçayı, mantar tarzı bitkilerin bulunduğu orman tali ürünleri sektörü ihracatını artıran tek kalem oldu. Mayıs ayında ihracatını yüzde 47 artıran sektör 4.5 milyon dolarlık ihracat ile birliğin toplam ihracatından yüzde 10 pay aldı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

İhracatta kara bulutların dağıldığını söyleyen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, “Türkiye salgınla mücadele dünyaya örnek oldu. İhracatçılarımız da bu süreci hükümetin de destekleriyle iyi yönetti. Bu süreçte boş durmadık ve üretim tesislerimizde gerekli önlemleri hızlıca aldık. Üretim konusunda bir sıkıntımız yok, ihracata hazırız” dedi. İhracattaki gerilemenin talep azalmasına bağlı olduğunu belirten Kılıçer, “Bu ay Almanya’ya ihracatımız yüzde 9 civarında arttı. Mısır ve Azerbeycan gibi ülkelerde bu sayı yüzde 20’lerin üzerinde. Önümüzdeki aydan itibaren eski rakamlara ulaşırız” şeklinde konuştu.