THY temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında 5,5 milyon yolcunun taşındığı THY'de, yüzde 71 doluluk oranına ulaşıldı.

Temmuz ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde taşınan yolcu sayısı yaklaşık 20,1 milyon, yolcu doluluk oranı yüzde 64,4 oldu. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise 76,1'e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 73 bin 632 bin ton oldu.

114 MİLYON DOLAR ESAS FAALİYET KÂRI

Türk Hava Yolları sektörü derinden etkileyen koronavirüs salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon Dolar Esas Faaliyet Kârı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımızın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 düşmüş ve yaklaşık 2,2 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelirin yüzde 43'ünü oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 139 artış göstermiştir.

Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen Ortaklığımız maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel kar elde etmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre %14 artış göstererek 637 milyon USD; FAVKÖK marjı da 11,6 puan artarak %29,3 olmuştur. Bu dönemde Ortaklığımız 579 milyon USD FAVÖK elde etmiştir."

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