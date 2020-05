Türk Hava Yolları 87 yaşında

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, bugün 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı.



Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı.





Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte bayrak taşıyıcı, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş, toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. 1960'lı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan bayrak taşıyıcı, henüz o yıllarda Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı.





Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlamasıyla birlikte THY'nin başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılı olan 1983'te, 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY, bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı.

Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket, her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu "Skylife" dergisini de ilk kez 1983 yılında "THY Magazin" adıyla yayınladı.





Küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine THY, 2000’li yılların ilk döneminde yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı, bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi.





HAVACILIK TARİHİNİN EN ZORLU YILI: 2020



Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıyan THY, 87. kuruluş yılını yerde kutluyor. THY'nin büyük hedefleri gerçekleştirmek ve yeni rekorlar kırmak için başladığı 2020 yılı, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle havacılık tarihinin en zorlu senesine dönüştü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticari yolcu uçuşları durma noktasına geldi.





Koronavirüs salgını sürecinde diğer ülkelere nazaran daha başarılı bir süreç geçiren Türkiye'nin bu başarısında THY'nin da önemi katkısı oldu. İş, eğitim ya da tatil amacıyla yurt dışında bulunan ve uçuşların durması sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş, THY'nin tahliye uçuşlar ile yurda getirildi.



Öte yandan hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, uluslararası gıda ve medikal ürün/ilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ihtiyaç sahibi ülkelere gönderdiği birçok yardım malzemesini de yine Turkish Cargo taşıdı.





"KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bundan 87 yıl önce yola çıktıklarında gökyüzünde yalnızca 23 misafirlerini ağırlayabilecekleri 5 uçaklarının olduğunu anımsattı.





Bugün dünyanın en köklü, en iyi hava yolu şirketleri arasında olduklarının altını çizen Aycı, şunları kaydetti:



"Her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. THY'nin yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık, nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız."



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından, şu paylaşımda bulundu:



"Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek."