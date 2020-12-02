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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

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Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı. 

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