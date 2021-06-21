Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Türk firmalarının yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğini belirten Bakan Muş, "Dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyorlar. Bakanlığımızca yapılan “Yurt dışı Yatırım Anketi” sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz." ifaelerini kullandı.

Firmalarımız yurtdışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyorlar.



Bakanlığımızca yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketi” sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar $’a ulaştı. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 21, 2021

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