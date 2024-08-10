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Türk girişimciler Londra’da yatırımcılarla buluşacak

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#İTÜ#Teknokent#Londra
Türk girişimciler Londra’da yatırımcılarla buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

İTÜ ARI Teknokent’in küresel ölçekte ilk olarak 26 Eylül’de Londra’da düzenleyeceği Big Bang London Demo Day’de 15 teknoloji girişimi, çevrimiçi ve fiziksel olarak binden fazla global yatırımcıyla bir araya gelecek.

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Teknokent’in açıklamasına göre İTÜ ARI Teknokent, 12 yıldır düzenlediği girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge’ı bu yıl Türkiye sahnesine ek olarak Londra’da gerçekleştirecek. Big Bang London Demo Day, 26 Eylül’de Londra’da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Wharf bölgesindeki Level 39’da yapılacak. Türkiye’den seçilen 15 girişim, çevrim içi ve fiziksel olarak bini aşkın global yatırımcıyla bir araya getirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2012 yılından bu yana teknoloji girişimcilerini yatırımcıların, basının ve kamuoyunun karşısına çıkardıkları ve milyarlarca kaynakla buluşturdukları Big Bang Startup Challenge etkinliğinin etki alanını genişleterek, girişimciler için küreselde yeni bir fırsat başlattıklarını anlattı.

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#İTÜ#Teknokent#Londra

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