Türk girişimciler İngiltere’ye açılıyor

İstanbul Teknokent Entertech Genel Müdürü Yasin Erol, yaptığı yazılı açıklamada, program ile en büyük hedeflerinin startuplara global vizyon kazandırmak olduğunu vurguladı. Programa katılan şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk verdiklerini belirten Erol, Mart 2020 sonu itibarıyla programın ikinci dönemini tamamlayacaklarını ifade etti. Erol, ikinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başarıyla bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileriyle satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere’ye götürdüklerini aktararak, şunları kaydetti: “Buradaki 1 haftalık programımız kapsamında girişimciler Google, Facebook, The Bakery, London & Partners, Techstars, Turkish Trade Center’in dahil edildiği kurumsal ziyaretlere götürdük. Level39, One Canada Square’de girişimcilerin, yatırımcıların ve Londra ekosistemde yer alan kişi ve kurumların dahil olduğu ICUBE Demo Day Londra etkinliğinde bir araya geldi. Ayrıca, girişimciler potansiyel müşterilerle satış toplantıları gerçekleştirdi. Bir haftalık program sonunda İngiltere girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan girişimcilerimiz uluslararasılaşma noktasında gerçek bir yaklaşıma sahip olacaklardır.”

Erol, ICUBE’nin kuruluş amaçlarından birinin de girişimcilere global bir pencereden bakmayı öğretmek olduğuna işaret ederek, “Girişimcinin uluslararasılaşma fikri yoksa kesinlikle küçülmeye ve yok olmaya mahkumdur” dedi. Yüksek teknolojiye ve uluslararasılaşma vizyonuna sahip girişimciler için yürüttükleri ICUBE Programının iki aşamalı olduğundan bahseden Erol, ilk aşama olan İstanbul ayağına 20-25 arasında ekip kabul ettikleri, düzenlenen eğitim ve mentorluk sonrasında başarılı olan 10 ekibi Londra’ya götürdükleri bilgisini verdi.