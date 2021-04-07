Türk girişimciden 'akıllı eldiven'

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, teknoloji şirketlerinden TIM'in Endüstri 5.0 ürünü Glogi, yurt dışından yoğun rağbet görüyor.

Endüstriyel giyilebilir teknolojiler ve entegre yazılımlarını geliştiren firma, tüm sektörlerin lojistik süreçlerine, bilhassa depo, mal giriş-çıkış, mal sayım, toplama, ayrıştırma gibi operasyonlara hizmet etmek amacıyla "akıllı eldiven" Glogi'yi geliştirdi.

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Sabancı CVC’nin yatırımı ile birlikte güçlenip 100 milyon TL değerlemeyi geçen TIM, aralarında Almanya, İngiltere, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya’nın da yer aldığı 8 farklı ülkeye geliştirdiği akıllı ürünleri ihraç ediyor.

"Karar verici mekanizmalara yol gösteriyor"

Thread in Motion Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Demircioğlu, şirket olarak her endüstride operasyonel süreçleri insanın hata payını azaltıp, izlenebilirliği artırmaya odaklandıklarını ifade ederek, "Yola çıktığımız ilk günden beri geliştirdiğimiz akıllı eldivenler ile özellikle insanın aktif rol aldığı lojistik ve üretim süreçlerinde giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapılmasını engellemeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefledik. Glogi de bu bakış açısıyla ortaya çıktı." bilgilerini verdi.

Otomotiv sektöründe global birçok marka ile birlikte başarılı işlere imza attıklarını aktaran Demircioğlu, yükselen ve büyüyen bir sektör olan lojistik alanında süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek üzere çalışma gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti.

Demircioğlu, geliştirdikleri inovatif ürünle ilgili şu bilgileri verdi:

"Glogi üzerinde barındırdığı kamera ve barkod okuyucu ile ürünleri ve lokasyonları tanırken, haptik feedback mekanizmaları ile çalışanların hatasız işlem gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Eller serbest bir şekilde, depo yönetim ve izleme sistemleri ile entegre çalışan Glogi yüzde 50’nin üzerinde operasyonu hızlandırıyor.

Ayrıca, Glogi ile entegre çalışan data analiz platformumuz, öngörüsel tahminleme metodu ve algoritmalarımız sayesinde süreçlerin daha sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesi adına karar verici mekanizmalara yol gösteriyor. Bu sayede müşteri portföyümüz otomotiv ve lojistik olarak genişledi."

Operasyonel dataları depoluyor

Demircioğlu, "akıllı eldiven" Glogi'nin kurumların mevcut sistemlerine entegre olarak çalıştığını belirterek, iş süreçlerini daha ergonomik, daha hızlı ve az hata oranı ile takip edilebilir hale getirildiğini söyledi.

"Glogi eller serbest çalışabilmesi sayesinde, her toplama veya barkod okuma operasyonunda minimum 4 saniyeye kadar kazanç sağlıyor. El terminalinin 10’da biri ağırlığı ve esnekliği sayesinde, personelin çok daha verimli çalışabilmesine fırsat sunuyor." diyen Demircioğlu, ürünlerinin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından ilgi gördüğünü yineledi.

Ayrıca Demircioğlu, "Akıllı eldivenlerimiz operasyonel dataları depolarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu dataları analiz ederek ilgili tüm süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlıyor. Şirket olarak vizyonumuz da bu farklı alanlardaki veri akışlarını kullanarak, bir Big Data şirketi konumuna gelmek." diyerek şirketinin vizyonuna ilişkin değerlendirme yaptı.​​​​​​​

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