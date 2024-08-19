Türk genel müdürle vites yükseltecek

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Emiroğlu, yeni görevine başlamasının ardından geçen hafta İstanbul’da otomotiv basınıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Emiroğlu, “Volvo Car Türkiye geçtiğimiz yıl şimdiye kadarki en büyük satış başarısını kaydetti. Aynı başarılı ivmeyi bu yıl da artırarak rekor satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin elde ettiği bu başarıyı yurtdışından izlemek çok gurur vericiydi” dedi.

İLK 7 AYDA REKOR PAY

Volvo Car Türkiye’nin 2023’te tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satışa imza attığının altını çizen Emiroğlu, “Bu başarıyı 2024’te de sürdürmeyi hedefliyoruz. 2024’ün ilk 7 ayında 7 bin 614 adet satış gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla sunulan segment payımızı yüzde 16.10’dan yüzde 19.8’e çıkardık. Toplam binek pazarında ise geçen yıl yüzde 1.2 pazar payını artırarak, 2024 ilk 7 ayda yüzde 1.42 ile rekor bir pazar payına ulaştık” ifadelerini kullandı.

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Emiroğlu, şöyle devam etti: “Volvo Car Türkiye olarak, C-SUV segmentinde yer alan XC40/EX40 ve C40/EC40 modellerimizle 2 bin 414 adet satış gerçekleştirdik ve segmentte yüzde 19’luk pazar payı elde ederek C-SUV segmentinde ikinci olduk. D-SUV segmentinde ise XC60 modeli ile yüzde 30 pazar payı elde ederek segment ikinciliğini üstlendik. XC60 ile son dört yıldır D-SUV segmentinde lider konumumuzu sürdürerek bu yılı da segment lideri olarak tamamlamayı hedefliyoruz.”

SATIŞLARININ YÜZDE 40’I ELEKTRİKLİ OLACAK

Volvo Car Türkiye 2024 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği 5 bin 405 adetlik SUV satışı ile premium segmentteki toplam satış payını yüzde 27’ye ulaştırdı ve premium SUV’de pazar liderliğini üstlendi. Premium segmentte plug-in hibrit (PHEV) satışlarında ise yüzde 62’lik bir pazar payına sahip olan Volvo, bu motor tipinde en çok satan marka olarak da öne çıktı. Şirketten verilen bilgiye göre, XC90 PHEV ve XC60 PHEV modelleriyle bu başarıya ulaşan Volvo Car Türkiye’nin Plug-In Hybrid ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40’lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedefliyor.

YENİLENEN FORMENTOR 1.9 MİLYON TL’DEN GELDİ

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Doğuş Otomotiv’in distribütörlük faaliyetlerini yürüttüğü CUPRA markasının İspanya Martorell’deki merkezinde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen CUPRA Formentor, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, güncellenen motor seçenekleri, yenilenen iç tasarımı ve yeni donanım seçenekleriyle dikkat çeken Formentor’da, ilk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonları da gelecek. Yeni Formentor’un iç tasarımında kokpitte yenilenen 12.9 inç multimedya sistemi başta olmak üzere bir dizi tasarım ve donanım güncellemeleri öne çıkarken, yüksek donanım ve konfor özellikleri taşıyan “VZ-Line” isimli yeni bir donanım seviyesi de bulunuyor . Modelin lansman dönemine özel ağustos ayı satış fiyatının ise 1 milyon 975 bin TL’den başladığı açıklandı.

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907 BEYGİRLİK İTALYAN BOĞASI

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Huracan modelinin yerini alacak, merakla beklenen Temerario modelini görücüye çıkardı. Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Temerario, geçtiğimiz hafta düzenlene Monterey Car Week kapsamında ilk kez tanıtılırken aracın yeni bir alüminyum şasi üzerinde yükseldiği belirtildi. Gücünü spesifik olarak 4.8 litrelik çift turbo destekli V8 üniteden alan Temerario, tam 10.000 devir çevirebiliyor ve sadece içten yanmalı motorla 789 beygir güç ve 730 Nm tork sunuyor. 907 beygirlik toplam güce ise araçta yer Temerario’nun kalbinde yer alan üç farklı elektrik motoruyla ulaşılıyor. Bu elektrik motorlarından birisi V8 ile şanzıman sistemi arasında yer alıyor ve Lamborghini’nin açıklamasına göre, turbo gecikmesini tamamen ortadan kaldırıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.7 saniyede çıkabilen araç 343 km/s hıza çıkabiliyor. Hibrit sistem için konulan 3.8 kWh kapasitesindeki ufak bataryası ile tamamen elektrikli olarak sadece 4-5 km kadar yol yapabilen Temerario’nun fiyatı henüz açıklanmıyor. Ancak aracın 500 bin dolar seviyesibde bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

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İSVİÇRE’NİN İLK OTONOM OTOBÜSÜ TÜRKİYE’DEN

ADASTEC işbirliği ile geliştirilen, dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK; ABD, Norveç, Romanya, Hollanda, Türkiye, Fransa ve Finlandiya’nın ardından şimdi de İsviçre yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İsviçre’nin Arbon tarihi şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 bölgesi arasında 2.2 kilometrelik güzergâhta 8 duraklı bir rotada saatte 30 kilometre hızla hizmet verecek olan Otonom e-ATAK, ülkenin ilk otonom otobüsü olacak. Karsan CEO’su Okan Baş, “Aracımız, İsviçre’nin Arbon şehrinin dar sokaklarına uygun kompakt yapısıyla, tarihi dokuyu bozmadan, yolcularına konforlu ve çevreci bir otonom yolculuk deneyimi vadediyor. 2.2 kilometrelik bir toplu taşıma güzergahında, otonom sürüş modunda yolcu taşıma hizmeti sunacak olan Otonom e-ATAK ile İsviçre’nin de sürücüsüz toplu taşımaya geçişinde öncü rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Jest aracımızla adım attığımız İsviçre pazarında, ağustos ve eylül aylarında ülkenin en büyük operatörlerinden birine teslim edeceğimiz 23 adet elektrikli aracımızla bu pazardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise, “Bu güçlü iş birliği ile toplu taşımada inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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