Türk firması bakterileri yüzde 99,9 filtreleyen kumaş geliştirdi

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada krize dönüşen maskelik kumaş üretiminde nonwoven kumaşlar üretme hedefiyle 1997 yılında Gaziantep'te kurulan Mogul firması önemli bir yeniliğe imza attığını duyurdu. Hybrid teknolojiye dayalı ve performans odaklı kumaşlarla otomotivden ilaç endüstrisine, hazır giyimden havacılık sanayine pek çok sektör için çözüm ortağı olduğunu hatırlatan Mogul, maske ve tulum gibi koruyucu kıyafet üretiminde kullanılan kumaş geliştirme projesinde de ezber bozacak bir ürüne imza attığı bilgisini paylaştı.Firma, aylarca süren çalışmaların sonunda bakteriyi yüzde 99,9'a varan oranda filtre edebilen mikrofilament kumaş geliştirdiğine dikkat çekti.

KUMAŞIN ÖZELLİĞİ

Mogul CEO'su Serkan Göğüş Göğüş, Yüksek teknolojiye dayalı alt yapımız ve geniş ürün yelpazemiz ile teknik tekstilde devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Salgın sonrası özellikle filtreleme özelliğine sahip meltblown kumaş üretiminin kısıtlı olması bizi alternatif ürün geliştirmeye yöneltti dedi ve ekledi: Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde 3 aydır yürüttüğümüz ürün geliştirme çabalarımızın sonunda tek katlı mikrofilament maske ve iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9a varan oranlarda bakteri filtre etme özelliğini ve 5 katmanlı toz maskesinde FFP2 seviyesini yakaladık. Meltblownda kapasite sıkıntısı yaşandığı günümüz dünyasında ciddi bir alternatif kumaş kapasitesi sağlıyoruz. Ürünümüz ayrıca su itici aplikasyonu ve film laminasyonuyla medikal tulum ve önlük üretiminde de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Maske ve medikal kıyafet üreticileri ve ihracatçıları için yeni teknolojiye dayalı bu ürünümüzün tedarikine hazırız.

TÜRKİYE'DE TEK, DÜNYADA İSE İKİ ŞİRKETTEN BİRİYİZ

Mogul CEO'su Serkan Göğüş, Gaziantep ve Lüleburgaz'daki tesislerinde 7 farklı nonwoven teknolojisi ile kumaş ürettiklerini vurgulayarak, ilk günden itibaren hem Mogulu hem de Türkiyeyi farklılaştıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Serkan Göğüş, Lüleburgaz'da 75 milyon dolarlık yatırımla hybrid teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye'de tek, dünyada ise iki şirketten biri olmayı başardıklarını söyledi.

"MASKE ARTIK ATKI BERE GİBİ STANDART BİR AKSESUAR OLACAK"

Maskelerin medikal, endüstriyel ve sosyal ortamlar olmak üzere üç farklı kullanım alanı bulunduğunu anlatan Göğüş, mikrofilament kumaşın tüm bu uygulamalar için de en ideal sonucu verdiğinin altını çizdi. COVID-19 tamamen kontrol altına alınsa bile uzmanların yeni salgınlardan endişe ettiğini vurgulayan Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyada yeni normal bizler için salgınlarla mücadeleyi bir hayat tarzı ve kültür olarak benimsememizi zorunlu kılıyor. Yeni dönemde hayatımızın vazgeçilmez parçası olacak maskeyi, atkı veya bandana gibi standart bir aksesuar gibi düşünmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada Mogul olarak geliştirdiğimiz mikrofilament kumaş, defalarca yıkandıktan sonra da kullanılabilme özelliğiyle büyük bir fark yaratıyor. Kumaş, tekstil tuşesindeki yapısı, baskı ve desen alma kolaylığı, üç boyutlu şekil alma özelliği, insan sağlığına uygun yapısı, tedarik ve uygulama imkanları ile girişimcilerimize önemli bir fırsat sunuyor.

"ENDÜSTRİ 4.0 KONSEPTİNE UYGUN ÜRETİM EL DEĞMEDEN YAPILIYOR"

Kullandıkları teknoloji hakkında da bilgi veren Göğüş, Endüstri 4.0 konseptine uygun üretim yaptıklarını, hammadde girişinden kumaş çıkışına kadar bütün süreçlerin hattın ilk çalışması dışında el değmeden gerçekleştiğini söyledi. Göğüş, proses süreçleri ve ürün kalitesinin kamera ve bilgisayar gibi dijital ortamlarda kesintisiz kontrolden geçirildiğini sözlerine ekledi.

Mogul, nonwoven kumaşlar üretme hedefiyle 1997 yılında Gaziantep'te kuruldu. Firma halen Gaziantep ve Lüleburgaz'da yerleşik 3 tesiste nonwoven ve kompozit ürünler üretiyor. Lüleburgaz'da 3 yıl önce 75 milyon dolarlık yatırımla dünyada patentli mikroflament üretimi yapabilen iki tesisten birini faaliyete geçirdiğini duyuran firmanın, toplam 500'e yakın çalışanı bulunuyor. Firma 4 kıtada 56 ülkeye yılda 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtiyor.